https://ria.ru/20220927/kogan-1819619754.html

Евгений Коган: либерализация экономики поможет ответить на жесткие вызовы

Евгений Коган: либерализация экономики поможет ответить на жесткие вызовы - РИА Новости, 27.09.2022

Евгений Коган: либерализация экономики поможет ответить на жесткие вызовы

В условиях беспрецедентного внешнеполитического давления российская промышленность и бизнес пытаются адаптироваться к новым непростым реалиям. Как в этом может... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:00

2022-09-27T11:00

2022-09-27T11:25

новый курс

интервью

евгений коган

россия

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

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В условиях беспрецедентного внешнеполитического давления российская промышленность и бизнес пытаются адаптироваться к новым непростым реалиям. Как в этом может помочь новая экономическая политика (НЭП 2.0) и какими должны быть главные шаги правительства по оживлению экономики в интервью РИА Новости рассказал профессор ВШЭ, инвестиционный банкир Евгений Коган.- Что происходит с экономикой России сегодня, как можно охарактеризовать ее состояние с точки зрения промышленности и бизнеса?- Сегодня наша экономика и бизнес переживают непростой период переосмысления и адаптации, понимания своего места в новых реалиях. С одной стороны – это попытки выживания в непривычных условиях, когда обрушились или рушатся внешние связи, идут санкции, уходят партнеры, рушится система транзакций, схемы работы и механизмы оптимизации финансовых потоков. Все это приходится выстраивать заново. С другой стороны – появилась возможность захвата новых ниш, освободившихся после ухода многих западных компаний, и это для ряда представителей российского бизнеса очень интересно.Например, российская копания занимается продуктами химии (пластик, полимеры), и для нее уход западных конкурентов – это благо: многое из того, что они делали, эта компания может делать самостоятельно, для этого достаточно качественного российского сырья. А есть бизнесы, для которых сегодня ситуация крайне тяжелая, поскольку они были, например, заняты импортом, и теперь с ними просто отказываются работать. Или же это, наоборот, экспортеры, которые страдают из-за слишком крепкого рубля и разрыва торговых связей. Тут у каждого своя ситуация.- Вы говорили, что современная российская экономика – это госкапитализм. Что характеризует эту систему, и что в этом контексте - НЭП 2.0?- В классической либеральной модели экономики государство является исключительно регулятором, который создает правила игры и следит за их соблюдением, при необходимости карая нарушителей. Это нормально и правильно. А когда государство является одновременно и регулятором, и участником игры, то возникает его монопольная роль: вроде бы все звери равны, но есть звери "более равные". Это крупные корпорации с госучастием и крупные государственные банки, которые составляют основу нашей экономики. Роль и доля государства в нашей экономике огромны, и здесь пока ничего не меняется.- И как встроить в эту систему новую экономическую политику?- НЭП 2.0 – это вопрос очень творческий, каждый может подразумевать под этим что-то своё. Например, кто-то подразумевает под этим выделение больших денег Корпорации МСП - вместо десятков или сотен миллиардов рублей дали триллион. И вот Корпорация МСП уменьшила бюрократию, снизила требования и стала давать деньги малому и среднему бизнесу, чтобы он развивался. Кто-то скажет, что это уже здорово, вроде как помощь от государства. Но разве это НЭП 2.0? Нет. По моему мнению, НЭП 2.0 это когда, с одной стороны, идет снижение регуляторного давления, уменьшение отчетности и уменьшение влезания государства в экономику и в дела компаний. С другой стороны, это помощь государства в предоставлении ликвидности, расширение стимулов и льгот. Дальше встает вопрос: а что делать с госкорпорациями, как ужать их в пользу бизнеса? И здесь уже простор для творчества. Но классическая форма, когда государство остается просто регулятором, в нашей жизни просто невозможна. Да это и нерационально, потому что есть много отраслей, где действительно должно быть больше именно государства. В то же время, в ряде отраслей доля государства должна быть очень сильно снижена. Через приватизацию, в том числе.- Время ли сейчас перезапускать российскую экономику. Можно ли считать, что сейчас хорошее время для этой работы? Возможно, стоит дождаться хотя бы частичной стабилизации ситуации? Или наоборот – ситуация дает возможности для резких изменений?- Я сказал бы, что сейчас самое время. Конечно, возрастает роль госзаказа, частью которого является гособоронзаказ. И на это, естественно, никто не посягает, это государственные дела: частному бизнесу просто будут давать заказы, и он должен говорить: "Есть!". Но все, что не связано с гособоронзаказом, должно максимально отдаваться частным компаниям.При этом наш бизнес, чтобы конкурировать с иностранным, должен иметь длинные дешевые деньги. Сегодня возникает масса ситуаций, когда европейцы и американцы ушли, а пришли китайцы. Их преимущества: низкие таможенные сборы, более низкая себестоимость и самое главное – дешевые длинные деньги. И здесь надо подумать, что сделать для того, чтобы освободившиеся ниши все-таки занял российский бизнес. В данной ситуации важно обеспечить значительный рост объемов средств, предоставляемых бизнесу через систему МСП, второе – дебюрократизировать этот процесс. В настоящее время процедура получения финансирования очень бюрократична и сложна, и российский бизнес начинает проигрывать там, где обязан выигрывать. Это очень грустно.- Какие ключевые болевые точки в смысле регулирования и законодательства в российской экономике?- Возьмем финансовую сферу: у нас любая транзакция – это миллион бумажек. Если ты занимаешься бизнесом и показал себя надежным, зачем тебя проверять каждый раз? Я думаю, что либерализацию надо начать с финансовой сферы, а далее поговорить с представителями каждой конкретной отрасли, каждого конкретного производства и спросить, что им мешает.В сегодняшней ситуации здесь уместен такой образ: вы плывете на корабле, за вами тобой гонятся пираты, а у вас стоит ограничитель скорости. Но чтобы его сбить и пойти на полной скорости, нужно получить миллиард согласований, разрешений, представить объяснение с указанием причин. Наша экономика сейчас сталкивается с такими вызовами, на которые нужно отвечать очень быстро, а у нас с этим большие проблемы.- Если говорить о поддержке промышленности: государство приняло целый ряд таких мер. Это гранты, программы стимулирования и т.п. Как вы оцениваете их эффективность? Что можно было бы улучшить?- Эффективность этих программ пока не очень велика. Должна быть комплексная поддержка, в том числе - налоговое стимулирование. Допустим, инвестируешь в инфраструктуру, в развитие, в обновление парка и так далее – здесь должно быть минимальное налогообложение или вообще освобождение от налогов.И одновременно дешевое финансирование. Например, предприятие средней руки хочет выйти на рынок капитала, занять деньги путем размещения облигаций. Это, в принципе, возможно, но ставки будут очень высокие, и мало кто на это пойдет. А вот если государство хотя бы частично даст гарантии? Или субсидирует ставку? Ставка, допустим, сложится на уровне 14% - инвесторы сразу прибегут в эти облигации, но при этом предприятие будет знать, что оно платит реально 7-8%, а остальное платит государство.- С учетом внешнеполитического давления и необходимости параллельного импорта – роль малого и среднего бизнеса растет. Как вы считаете, будет ли эта потребность влиять на процессы либерализации в отношении МСП?- Вот конкретика: у меня товарищ торгует зерном – закупает здесь и продает за границей. И когда он там получает деньги, он вместо того, чтобы их просто возвращать сюда, покупает те товары, которые очень нужны для параллельного импорта, привозит их в Россию и таким образом получает двойную прибыль. Люди крутятся, придумывают, ищут, что востребовано, и сразу делают. Потому что это частный бизнес. А представьте на этом месте чиновника, которому самое главное не подставиться. Вот так мы получаем параллельный импорт, быстро и оперативно. Предприимчивым людям даже помощи от государства не нужно, главное, чтобы им не мешали.- На какие отрасли сегодня главная ставка - ИТ, агропромышленный комплекс, медицина или кибербезопасность?- Я бы сказал, что кибербез можно отнести к ИТ. Западные очень крупные монстры ушли, а программное обеспечение нам нужно, нужна защита от неизбежных кибератак. Поэтому мы вынуждены резко прибавить инвестиции в ИТ, очень большие государственные вложения в эту сферу.Что касается продовольствия, опять же, много западных компаний ушло, а народ надо кормить. Зерно есть, продукты есть, нужно перерабатывать. Поэтому спрос огромный. Такая же ситуация с медициной, я имею в виде прежде всего медицинское оборудование, поставщики которого покинули Россию. Наш бизнес видит эти ниши, видит перспективу – быстро бежит и делает. Государство так не может, эти структуры работают в плановом порядке, не умеют быстро находить ниши и переориентироваться.- Если говорить о благосостоянии населения: как НЭП 2.0 должен на них сказаться? Каков механизм этого влияния?- Механизм очень простой. По мере либерализации люди будут видеть, что можно получить государственное финансирование, что меньше отчетности, что меньше риска со стороны государства. Они будут основывать бизнес, а значит, будут богатеть. Это дополнительный спрос, это дополнительные рабочие места. Очень богатый человек дает работу множеству людей. Так и растущий бизнес: он кормит своих сотрудников, сотрудники кормят тех, кто вокруг, круги расходятся и получается эффект мультипликации.- НЭП 2.0 в значительной мере опирается на регионы. Как должно стимулироваться региональное развитие? Можно ли сгладить неравномерность этого развития и как это сделать?- НЭП 2.0 –это не способ выравнивания регионов. Бизнес идет туда, где комфортно. Так, например, в Калужской области создали хорошие условия, губернатор адекватный, продуманный – и туда побежали. Выравнивать – задача государства (через налоги, субсидии), а задача бизнеса работать там, где ему комфортно. Если я буду в три раза больше зарабатывать в Магадане, я буду работать в Магадане.

https://ria.ru/20220923/issledovanie-1818949993.html

https://ria.ru/20220922/ekonomika-1818761731.html

https://ria.ru/20220920/chekurova-1817930808.html

https://ria.ru/20220708/shilov-1800972673.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, евгений коган, россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика