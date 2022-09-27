https://ria.ru/20220927/kitay-1819723930.html
В Китае выпущено в общей сложности 9,25 млрд банковских карт
В Китае выпущено в общей сложности 9,25 млрд банковских карт - РИА Новости, 27.09.2022
В Китае выпущено в общей сложности 9,25 млрд банковских карт
По состоянию на конец 2021 года в Китае насчитывалось в общей сложности 9,25 миллиарда банковских карт, свидетельствуют данные, опубликованные Китайской... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:12
2022-09-27T11:12
2022-09-27T11:12
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банковские карты
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2021 года в Китае насчитывалось в общей сложности 9,25 миллиарда банковских карт, свидетельствуют данные, опубликованные Китайской ассоциацией банков.Согласно данным, в 2021 году в Китае было выпущено 270 миллиона банковских карт, что на 3% больше, чем в предыдущем году.По состоянию на конец 2021 года в стране совершено транзакций с участием банковских карт на общую сумму 1060,6 триллиона юаней, что на 33,8% больше в годовом исчислении.Остаток по непогашенным кредитам на банковских картах составил 8,62 триллиона юаней, что на 8,9% больше, чем в 2020 году, говорится в документе.
https://ria.ru/20220922/dolya-1818714438.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, банковские карты
Россия-Китай: Главное, Китай, Банковские карты