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В Китае выпущено в общей сложности 9,25 млрд банковских карт - РИА Новости, 27.09.2022
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Россия-Китай: Главное
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В Китае выпущено в общей сложности 9,25 млрд банковских карт
В Китае выпущено в общей сложности 9,25 млрд банковских карт - РИА Новости, 27.09.2022
В Китае выпущено в общей сложности 9,25 млрд банковских карт
По состоянию на конец 2021 года в Китае насчитывалось в общей сложности 9,25 миллиарда банковских карт, свидетельствуют данные, опубликованные Китайской... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:12
2022-09-27T11:12
россия-китай: главное
китай
банковские карты
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2021 года в Китае насчитывалось в общей сложности 9,25 миллиарда банковских карт, свидетельствуют данные, опубликованные Китайской ассоциацией банков.Согласно данным, в 2021 году в Китае было выпущено 270 миллиона банковских карт, что на 3% больше, чем в предыдущем году.По состоянию на конец 2021 года в стране совершено транзакций с участием банковских карт на общую сумму 1060,6 триллиона юаней, что на 33,8% больше в годовом исчислении.Остаток по непогашенным кредитам на банковских картах составил 8,62 триллиона юаней, что на 8,9% больше, чем в 2020 году, говорится в документе.
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китай, банковские карты
Россия-Китай: Главное, Китай, Банковские карты
11:12 27.09.2022
 

В Китае выпущено в общей сложности 9,25 млрд банковских карт

© AFP 2022 / Franko LeeЧеловек расплачивается банковской картой в Пекине
Человек расплачивается банковской картой в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / Franko Lee
Человек расплачивается банковской картой в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2021 года в Китае насчитывалось в общей сложности 9,25 миллиарда банковских карт, свидетельствуют данные, опубликованные Китайской ассоциацией банков.
Согласно данным, в 2021 году в Китае было выпущено 270 миллиона банковских карт, что на 3% больше, чем в предыдущем году.
Электронное табло со знаком юаня на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 15:53Россия-Китай: Главное
Доля китайского юаня в международных расчетах выросла в августе 2022 года
По состоянию на конец 2021 года в стране совершено транзакций с участием банковских карт на общую сумму 1060,6 триллиона юаней, что на 33,8% больше в годовом исчислении.
Остаток по непогашенным кредитам на банковских картах составил 8,62 триллиона юаней, что на 8,9% больше, чем в 2020 году, говорится в документе.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайБанковские карты
 
 
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