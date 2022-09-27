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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Китая в 2022 году
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Китая в 2022 году - РИА Новости, 27.09.2022
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Китая в 2022 году
Экономика Китая в 2022 году вырастет всего на 2,8 процента по сравнению с увеличением на 8,1 процента по итогам 2021 года, говорится в обновленном прогнозе... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T05:14
2022-09-27T05:14
2022-09-27T06:26
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Экономика Китая в 2022 году вырастет всего на 2,8 процента по сравнению с увеличением на 8,1 процента по итогам 2021 года, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка по восточной Азии и Тихоокеанскому региону."Китай, на который приходится 86 процентов ВВП региона, состоящего из 23 стран, как ожидается, замедлит (рост) до 2,8 процента в 2022 году по сравнению с 8,1 процента в 2021", — указано в докладе.В качестве одной из причин замедления китайской экономики эксперты международной организации указали меры Пекина, направленные на борьбу с коронавирусом."В Китае политика нулевой (заболеваемости) COVID привела к перебоям в промышленном производстве и услугах, внутренних продажах и экспорте", — отметили во Всемирном банке.
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экономика, китай, азия, всемирный банк
Экономика, Китай, Азия, Всемирный банк
05:14 27.09.2022 (обновлено: 06:26 27.09.2022)
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Китая в 2022 году
Всемирный банк: ВВП Китая вырастет на 2,8% в 2022 году, что меньше показателя 2021 года
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Экономика Китая в 2022 году вырастет всего на 2,8 процента по сравнению с увеличением на 8,1 процента по итогам 2021 года, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка по восточной Азии и Тихоокеанскому региону.
"Китай, на который приходится 86 процентов ВВП региона, состоящего из 23 стран, как ожидается, замедлит (рост) до 2,8 процента в 2022 году по сравнению с 8,1 процента в 2021", — указано в докладе.
В качестве одной из причин замедления китайской экономики эксперты международной организации указали меры Пекина, направленные на борьбу с коронавирусом.
"В Китае политика нулевой (заболеваемости) COVID привела к перебоям в промышленном производстве и услугах, внутренних продажах и экспорте", — отметили во Всемирном банке.