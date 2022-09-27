https://ria.ru/20220927/kino-1819791972.html
В Сербии пройдут "Дни российского кино"
В Сербии пройдут "Дни российского кино" - РИА Новости, 27.09.2022
В Сербии пройдут "Дни российского кино"
В Белграде 28 сентября стартуют "Дни российского кино в Сербии". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:56
2022-09-27T15:56
2022-09-27T15:56
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БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. В Белграде 28 сентября стартуют "Дни российского кино в Сербии"."Вопреки всему, что происходит сегодня, мы смогли сделать "Дни российского кино в Сербии", они вызвали большой интерес и множество людей хотят их посетить. Это одно из мероприятий, которые в данный момент являются поддержкой российской культуре и всей России. Фестиваль проводится в Сербии уже в третий раз, из-за пандемии COVID-19 был пропущен один год, в этом городские власти Белграда предоставили нам площадку Культурного центра", — заявила организатор мероприятия в Сербии, руководитель сербского отделения Международного фонда единства православных народов (МОФЕПН) Наталья Коцев.На открытии в среду ожидается обращение посла РФ Александра Боцан-Харченко.В программе показ четырех новых российских полнометражных фильмов: "Медный всадник России" Василия Ливанова, "Небо" Игоря Копылова, "Владивосток" Антона Борматова, который продюсировал Карен Шахназаров, и "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова. Также запланирована встреча зрителей с Юрием Назаровым.Фестиваль "Дни российского кино в Сербии" проведут в Культурном центре Белграда в самом центре города на главной пешеходной улице Кнез Михайлова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, василий ливанов, россия, сербия, белград (город), кино и сериалы, карен шахназаров
Культура, Новости культуры, Василий Ливанов, Россия, Сербия, Белград (город), Кино и сериалы, Карен Шахназаров
В Сербии пройдут "Дни российского кино"
"Дни российского кино в Сербии" пройдут с 28 сентября по 1 октября
БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. В Белграде 28 сентября стартуют "Дни российского кино в Сербии".
"Вопреки всему, что происходит сегодня, мы смогли сделать "Дни российского кино в Сербии", они вызвали большой интерес и множество людей хотят их посетить. Это одно из мероприятий, которые в данный момент являются поддержкой российской культуре и всей России. Фестиваль проводится в Сербии уже в третий раз, из-за пандемии COVID-19 был пропущен один год, в этом городские власти Белграда предоставили нам площадку Культурного центра", — заявила организатор мероприятия в Сербии, руководитель сербского отделения Международного фонда единства православных народов (МОФЕПН) Наталья Коцев.
На открытии в среду ожидается обращение посла РФ Александра Боцан-Харченко.
В программе показ четырех новых российских полнометражных фильмов: "Медный всадник России" Василия Ливанова, "Небо" Игоря Копылова, "Владивосток" Антона Борматова, который продюсировал Карен Шахназаров, и "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова. Также запланирована встреча зрителей с Юрием Назаровым.
Фестиваль "Дни российского кино в Сербии" проведут в Культурном центре Белграда в самом центре города на главной пешеходной улице Кнез Михайлова.