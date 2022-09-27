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Глава МИД Ирака призвал Россию и Украину вернуться к переговорам

Глава МИД Ирака призвал Россию и Украину вернуться к переговорам - РИА Новости, 27.09.2022

Глава МИД Ирака призвал Россию и Украину вернуться к переговорам

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью РИА Новости на полях Генеральной ассамблеи ООН призвал Россию и Украину прекратить военные действия и... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:36

2022-09-27T18:36

2022-09-27T18:36

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ирак

лига арабских государств

фуад хусейн

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ООН, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью РИА Новости на полях Генеральной ассамблеи ООН призвал Россию и Украину прекратить военные действия и вернуться к переговорам.По мнению Хусейна, повышенное международное внимание к проводимой Россией специальной военной операции на Украине обусловлено, в том числе, "военными действиями между сверхдержавой и другой страной", а также опасностью применения ядерного оружия и возникшими в связи с боевыми действиями угрозами продовольственной безопасности."Мы надеемся, что эта война закончится как можно раньше, потому что это действительно опасно для человечества", - подчеркнул Хусейн.Он отметил, что Ирак, являясь участником международной контактной группы Лиги арабских государств, стремится внести вклад в урегулирование конфликта. "Не знаю, сможем ли мы достичь успеха, но должен признаться, что это стало очень сложным", - указал дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, вместе с тем меняются ситуация и условия, но принцип целей специальной военной операции сохраняется. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий президент Тайип Эрдоган планирует переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.

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россия

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ирак

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в мире, оон, россия, украина, ирак, лига арабских государств, фуад хусейн