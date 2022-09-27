https://ria.ru/20220927/kherson-1819939624.html

Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся

Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся - РИА Новости, 27.09.2022

Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся

Избирательная комиссия Херсонской области признала референдум по вопросу вхождения области в состав России состоявшимся, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T23:16

2022-09-27T23:16

2022-09-27T23:16

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

россия

в мире

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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Херсонской области признала референдум по вопросу вхождения области в состав России состоявшимся, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.Референдум в Херсонской области проходил с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

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херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, россия, в мире