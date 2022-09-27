https://ria.ru/20220927/kherson-1819939624.html
Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся
Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся - РИА Новости, 27.09.2022
Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся
Избирательная комиссия Херсонской области признала референдум по вопросу вхождения области в состав России состоявшимся, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:16
2022-09-27T23:16
2022-09-27T23:16
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
россия
в мире
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Херсонской области признала референдум по вопросу вхождения области в состав России состоявшимся, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.Референдум в Херсонской области проходил с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html
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херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, россия, в мире
Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Россия, В мире
Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся
Избирком Херсонской области признал референдум по вхождению в состав России состоявшимся