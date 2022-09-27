https://ria.ru/20220927/kherson-1819915717.html

В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России

В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России - РИА Новости, 27.09.2022

В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России

Региональное отделение Союза журналистов России будет создано в Херсоне на днях, сообщил первый заместитель председателя координационного совета при... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:12

2022-09-27T20:12

2022-09-27T23:02

херсонская область

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александр малькевич

херсон

союз журналистов россии

в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Региональное отделение Союза журналистов России будет создано в Херсоне на днях, сообщил первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.Он добавил, что ранее председатель СЖР Владимир Соловьев вручил "первой журналистке освобожденных территорий" Елене Шестеренко членский билет в Сочи.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходил 23-27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

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херсонская область , россия, александр малькевич, херсон, союз журналистов россии, в мире