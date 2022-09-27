20:12 27.09.2022 (обновлено: 23:02 27.09.2022)
В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России
В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России в ближайшие дни
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Региональное отделение Союза журналистов России будет создано в Херсоне на днях, сообщил первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Здесь на территориях будут создаваться, в Херсоне буквально на днях, региональные отделения Союза журналистов России", - сказал Малькевич на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях" в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
Он добавил, что ранее председатель СЖР Владимир Соловьев вручил "первой журналистке освобожденных территорий" Елене Шестеренко членский билет в Сочи.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходил 23-27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
21 сентября, 08:17В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной