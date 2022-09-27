Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/kherson-1819915717.html
В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России
В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России - РИА Новости, 27.09.2022
В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России
Региональное отделение Союза журналистов России будет создано в Херсоне на днях, сообщил первый заместитель председателя координационного совета при... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:12
2022-09-27T23:02
херсонская область
россия
александр малькевич
херсон
союз журналистов россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:256:2984:1936_1920x0_80_0_0_db74fd70361f554d868d8b6ae31b3942.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Региональное отделение Союза журналистов России будет создано в Херсоне на днях, сообщил первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.Он добавил, что ранее председатель СЖР Владимир Соловьев вручил "первой журналистке освобожденных территорий" Елене Шестеренко членский билет в Сочи.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходил 23-27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_157:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c0ec16b31c6619f6dc3d37a52344c88a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, александр малькевич, херсон, союз журналистов россии, в мире
Херсонская область , Россия, Александр Малькевич, Херсон, Союз журналистов России, В мире
20:12 27.09.2022 (обновлено: 23:02 27.09.2022)
 
В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России

В Херсоне создадут региональное отделение Союза журналистов России в ближайшие дни

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Региональное отделение Союза журналистов России будет создано в Херсоне на днях, сообщил первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Здесь на территориях будут создаваться, в Херсоне буквально на днях, региональные отделения Союза журналистов России", - сказал Малькевич на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях" в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
Он добавил, что ранее председатель СЖР Владимир Соловьев вручил "первой журналистке освобожденных территорий" Елене Шестеренко членский билет в Сочи.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходил 23-27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:17
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
 
Херсонская областьРоссияАлександр МалькевичХерсонСоюз журналистов РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала