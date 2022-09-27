Рейтинг@Mail.ru
На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/kherson-1819867986.html
На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области
На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области
После подсчета 53% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,3%, следует из опубликованных предварительных... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:27
2022-09-27T17:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819733426_0:0:3406:1916_1920x0_80_0_0_c8c1b4a010c39f09b1ca576ad99bf8bc.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 53% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,3%, следует из опубликованных предварительных данных по России.Согласно опубликованным во вторник данным, "за" проголосовали 8361 человек (96, 3%), "против" - 243 человека (2,8%).Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819869991.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819733426_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_792bb7d1ae4823c1c1a0e5e56055b5ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия
17:27 27.09.2022 (обновлено: 17:49 27.09.2022)
 
На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области

Более 96% жителей Херсонской области высказались за присоединение к России

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 53% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,3%, следует из опубликованных предварительных данных по России.
Согласно опубликованным во вторник данным, "за" проголосовали 8361 человек (96, 3%), "против" - 243 человека (2,8%).
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре Родина в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:31Специальная военная операция на Украине
Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала