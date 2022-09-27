https://ria.ru/20220927/kherson-1819867986.html

На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области

На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области

После подсчета 53% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,3%, следует из опубликованных предварительных... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:27

2022-09-27T17:27

2022-09-27T17:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 53% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,3%, следует из опубликованных предварительных данных по России.Согласно опубликованным во вторник данным, "за" проголосовали 8361 человек (96, 3%), "против" - 243 человека (2,8%).Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819869991.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , россия