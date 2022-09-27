17:27 27.09.2022 (обновлено: 17:49 27.09.2022)
На участках в России обработали 53% протоколов жителей Херсонской области
Более 96% жителей Херсонской области высказались за присоединение к России
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 53% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,3%, следует из опубликованных предварительных данных по России.
Согласно опубликованным во вторник данным, "за" проголосовали 8361 человек (96, 3%), "против" - 243 человека (2,8%).
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.