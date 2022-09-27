Рейтинг@Mail.ru
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/kazn-1819763017.html
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни - РИА Новости, 27.09.2022
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить протокольное поручение по консультациям с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:21
2022-09-27T13:21
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772939499_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_b5de1a3f15fec8278c07b55923a54f23.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить протокольное поручение по консультациям с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для отдельных преступников, оно будет рассмотрено Думой по регламенту.Депутат Госдумы Константин Затулин во вторник на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в РФ по решению суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи."Соответствующее протокольное поручение готовьте, а далее оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента... Это все должно быть обсуждено, проанализировано, и дальше будем выходить на решение, которое поддержит большинство", - ответил Володин Затулину.
https://ria.ru/20220907/kazn-1815190532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772939499_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f41477cbc3974a07ffce7a7611666e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
13:21 27.09.2022
 
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни

Володин попросил подготовить поручение по консультациям о возвращении смертной казни

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПленарное заседание в Государственной думы РФ
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание в Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить протокольное поручение по консультациям с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для отдельных преступников, оно будет рассмотрено Думой по регламенту.
Депутат Госдумы Константин Затулин во вторник на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в РФ по решению суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи.
"Соответствующее протокольное поручение готовьте, а далее оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента... Это все должно быть обсуждено, проанализировано, и дальше будем выходить на решение, которое поддержит большинство", - ответил Володин Затулину.
Прохожие в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 16:36
МИД ДНР пригласил Москалькову в Донецк после слов о смертной казни
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала