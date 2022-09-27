https://ria.ru/20220927/kazn-1819763017.html

В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни

В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни - РИА Новости, 27.09.2022

В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить протокольное поручение по консультациям с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:21

2022-09-27T13:21

2022-09-27T13:21

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить протокольное поручение по консультациям с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для отдельных преступников, оно будет рассмотрено Думой по регламенту.Депутат Госдумы Константин Затулин во вторник на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в РФ по решению суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи."Соответствующее протокольное поручение готовьте, а далее оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента... Это все должно быть обсуждено, проанализировано, и дальше будем выходить на решение, которое поддержит большинство", - ответил Володин Затулину.

https://ria.ru/20220907/kazn-1815190532.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, россия