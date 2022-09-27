https://ria.ru/20220927/kazn-1819763017.html
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни - РИА Новости, 27.09.2022
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить протокольное поручение по консультациям с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:21
2022-09-27T13:21
2022-09-27T13:21
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить протокольное поручение по консультациям с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для отдельных преступников, оно будет рассмотрено Думой по регламенту.Депутат Госдумы Константин Затулин во вторник на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в РФ по решению суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи."Соответствующее протокольное поручение готовьте, а далее оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента... Это все должно быть обсуждено, проанализировано, и дальше будем выходить на решение, которое поддержит большинство", - ответил Володин Затулину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни
Володин попросил подготовить поручение по консультациям о возвращении смертной казни
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить протокольное поручение по консультациям с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для отдельных преступников, оно будет рассмотрено Думой по регламенту.
Депутат Госдумы Константин Затулин
во вторник на фоне трагедии в школе в Ижевске
попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в РФ по решению суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи.
"Соответствующее протокольное поручение готовьте, а далее оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента... Это все должно быть обсуждено, проанализировано, и дальше будем выходить на решение, которое поддержит большинство", - ответил Володин Затулину.