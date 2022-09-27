12:54 27.09.2022 (обновлено: 13:03 27.09.2022)
В Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь, заявил Песков
Песков: в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь
митрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле не обсуждается вопрос о снятии в РФ моратория на смертную казнь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Депутат Константин Затулин на пленарном заседании в Госдуме предложил провести консультации с президентом и правительством по вопросу о восстановлении смертной казни в РФ после трагедии в Ижевске.
"В Кремле таких обсуждений не ведется", - сказал Песков.
В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.