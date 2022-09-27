https://ria.ru/20220927/kazn-1819755380.html

В Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь, заявил Песков

В Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2022

В Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь, заявил Песков

В Кремле не обсуждается вопрос о снятии в РФ моратория на смертную казнь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:54

2022-09-27T12:54

2022-09-27T13:03

госдума рф

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле не обсуждается вопрос о снятии в РФ моратория на смертную казнь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Депутат Константин Затулин на пленарном заседании в Госдуме предложил провести консультации с президентом и правительством по вопросу о восстановлении смертной казни в РФ после трагедии в Ижевске."В Кремле таких обсуждений не ведется", - сказал Песков.В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220927/kazn-1819754999.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, дмитрий песков, общество