https://ria.ru/20220927/kazn-1819754999.html

Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни

Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни - РИА Новости, 27.09.2022

Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни

Депутат Госдумы Константин Затулин на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:53

2022-09-27T12:53

2022-09-27T13:13

россия

ижевск

госдума рф

общество

константин затулин

вячеслав володин

стрельба в школе в ижевске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153006/86/1530068695_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_b4e5202e9bd48481ef98d612fcad4bb6.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в РФ."Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания - смертной казни", - заявил политик в ходе пленарного заседания во вторник.Политик предложил профильным комитетам, Совету ГД и спикеру палаты Вячеславу Володину, провести "неотложные консультации с президентом, правительством, правоохранительными и судебными органами" для установления смертной казни по приговору суда "для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, больницах".В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220907/moskalkova-1815138816.html

https://ria.ru/20220927/kazn-1819755380.html

россия

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ижевск, госдума рф, общество, константин затулин, вячеслав володин, стрельба в школе в ижевске