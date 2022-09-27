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Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни - РИА Новости, 27.09.2022
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Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни
Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни - РИА Новости, 27.09.2022
Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни
Депутат Госдумы Константин Затулин на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:53
2022-09-27T13:13
россия
ижевск
госдума рф
общество
константин затулин
вячеслав володин
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в РФ."Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания - смертной казни", - заявил политик в ходе пленарного заседания во вторник.Политик предложил профильным комитетам, Совету ГД и спикеру палаты Вячеславу Володину, провести "неотложные консультации с президентом, правительством, правоохранительными и судебными органами" для установления смертной казни по приговору суда "для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, больницах".В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220907/moskalkova-1815138816.html
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россия, ижевск, госдума рф, общество, константин затулин, вячеслав володин, стрельба в школе в ижевске
Россия, Ижевск, Госдума РФ, Общество, Константин Затулин, Вячеслав Володин, Стрельба в школе в Ижевске
12:53 27.09.2022 (обновлено: 13:13 27.09.2022)
 
Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни

Депутат Затулин хочет инициировать консультации о восстановлении смертной казни

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Константин Затулин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин на фоне трагедии в школе в Ижевске попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в РФ.
"Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания - смертной казни", - заявил политик в ходе пленарного заседания во вторник.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 14:13
Москалькова готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР
Политик предложил профильным комитетам, Совету ГД и спикеру палаты Вячеславу Володину, провести "неотложные консультации с президентом, правительством, правоохранительными и судебными органами" для установления смертной казни по приговору суда "для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, больницах".
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
митрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:54
В Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь, заявил Песков
 
РоссияИжевскГосдума РФОбществоКонстантин ЗатулинВячеслав ВолодинСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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