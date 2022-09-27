https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819747991.html

Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах

Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах - РИА Новости, 27.09.2022

Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах

В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан россиян, но ведомства... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:33

2022-09-27T12:33

2022-09-27T12:50

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94919/43/949194391_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_b5990afd070fe42071671a3039c60bdc.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан россиян, но ведомства плотно контактируют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Он добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики."Пока нет, пока телефонного разговора между двумя президентами, Путиным и Токаевым, в планах нет. Но, с другой стороны, между всеми заинтересованными ведомствами налажен очень тесный рабочий контакт, поэтому при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819730023.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, общество