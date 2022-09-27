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Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах - РИА Новости, 27.09.2022
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Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах
Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах - РИА Новости, 27.09.2022
Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах
В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан россиян, но ведомства... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:33
2022-09-27T12:50
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан россиян, но ведомства плотно контактируют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Он добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики."Пока нет, пока телефонного разговора между двумя президентами, Путиным и Токаевым, в планах нет. Но, с другой стороны, между всеми заинтересованными ведомствами налажен очень тесный рабочий контакт, поэтому при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.
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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, общество
Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Общество
12:33 27.09.2022 (обновлено: 12:50 27.09.2022)
 
Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах

Песков: в планах Путина пока нет разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах

© РИА Новости / Анастасия СелянинаГраница России и Казахстана
Граница России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Анастасия Селянина
Граница России и Казахстана. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан россиян, но ведомства плотно контактируют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Он добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.
"Пока нет, пока телефонного разговора между двумя президентами, Путиным и Токаевым, в планах нет. Но, с другой стороны, между всеми заинтересованными ведомствами налажен очень тесный рабочий контакт, поэтому при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.
Астана - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
11:37
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КазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссияОбщество
 
 
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