https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819747991.html
Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах
Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах - РИА Новости, 27.09.2022
Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах
В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан россиян, но ведомства... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:33
2022-09-27T12:33
2022-09-27T12:50
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан россиян, но ведомства плотно контактируют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Он добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики."Пока нет, пока телефонного разговора между двумя президентами, Путиным и Токаевым, в планах нет. Но, с другой стороны, между всеми заинтересованными ведомствами налажен очень тесный рабочий контакт, поэтому при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, общество
Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Общество
12:33 27.09.2022 (обновлено: 12:50 27.09.2022)
Путин не планирует разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах
Песков: в планах Путина пока нет разговора с Токаевым об уехавших в Казахстан россиянах
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу уехавших в Казахстан россиян, но ведомства плотно контактируют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Он добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.
"Пока нет, пока телефонного разговора между двумя президентами, Путиным и Токаевым, в планах нет. Но, с другой стороны, между всеми заинтересованными ведомствами налажен очень тесный рабочий контакт, поэтому при необходимости все эти вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.