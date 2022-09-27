https://ria.ru/20220927/kataloniya-1819927399.html

Глава Каталонии хочет провести новый референдум о независимости

Глава Каталонии хочет провести новый референдум о независимости - РИА Новости, 27.09.2022

Глава Каталонии хочет провести новый референдум о независимости

Каталония настаивает на том, чтобы правительство Испании заключило новое соглашение о проведении обязательного референдума о потенциальной независимости... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T21:34

2022-09-27T21:34

2022-09-27T21:42

в мире

карлес пучдемон

луис арагонес

каталония

испания

мадрид

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МАДРИД, 27 сен — РИА Новости. Каталония настаивает на том, чтобы правительство Испании заключило новое соглашение о проведении обязательного референдума о потенциальной независимости автономного сообщества, которое будет признано как Мадридом, так и международным сообществом, заявил глава правительства Каталонии Пере Арагонес.Арагонес объяснил, что Каталонии необходимо применить "закон о четкости референдума", сославшись тем самым на политический опыт Канады и Квебека. При этом он добавил, что, учитывая опыт 2017 года, на этот раз Каталония не может принять решение без одобрения Мадрида."Даже если кому-то это не нравится, реальность такова — и сегодня подавляющее большинство каталонцев хотят решить будущее страны путем голосования на референдуме", — заявил глава правительства Каталонии.В Каталонии, где исторически сложилось сильное сепаратистское движение, 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.

https://ria.ru/20220503/kataloniya-1786651623.html

каталония

испания

мадрид

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в мире, карлес пучдемон, луис арагонес, каталония, испания, мадрид