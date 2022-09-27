https://ria.ru/20220927/karty-1819789449.html
В Турции заявили, что у российских туристов нет проблем с деньгами
В Турции заявили, что у российских туристов нет проблем с деньгами - РИА Новости, 27.09.2022
В Турции заявили, что у российских туристов нет проблем с деньгами
У российских туристов в Турции нет проблем с наличностью, ведомства работают над ситуацией в связи с картой "Мир", заявил министр культуры и туризма Турции... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:27
2022-09-27T14:27
2022-09-27T15:01
туризм
технологии
россия
анкара (провинция)
сша
санкции в отношении россии
карта "мир"
турция
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. У российских туристов в Турции нет проблем с наличностью, ведомства работают над ситуацией в связи с картой "Мир", заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы."Соответствующие учреждения продолжают работать над долгосрочным решением проблемы с системой "Мир", которую российские туристы используют в качестве платежного средства. У российских туристов нет проблем с наличностью", - приводит слова министра газета Dünya.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в ранее сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
https://ria.ru/20220923/mir-1819078869.html
https://ria.ru/20220926/mir-1819409072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, анкара (провинция), сша, санкции в отношении россии, карта "мир", турция, санкции, новости - туризм
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14:27 27.09.2022 (обновлено: 15:01 27.09.2022)
В Турции заявили, что у российских туристов нет проблем с деньгами
Турецкий министр Эрсой: идет работа над проблемой с картами "Мир", у туристов нет проблем