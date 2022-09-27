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Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании - РИА Новости, 27.09.2022
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Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании
Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании - РИА Новости, 27.09.2022
Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании
Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении обсудят вопросы... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T05:00
2022-09-27T10:33
навигатор абитуриента
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
валерий фальков
общество
республика калмыкия
казахстан
азербайджан
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении обсудят вопросы образовательного, научного и культурного сотрудничества на XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (АУПС), сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.Ассамблея пройдет в начале октября на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ) в рамках II Каспийского экономического форума. В ней дистанционно примет участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.Ассамблея – один из важнейших форумов ученых и студентов, который вносит огромный вклад в сохранение и развитие дружеских отношений между народами стран Каспийского региона, отметил ректор КалмГУ Бадма Салаев.В дни работы ассамблеи также пройдет заседание Альянса лидеров нового поколения (АЛНП), в который входят 25 вузов России и зарубежья. Участники мероприятия оценят актуальность и возможность построения в рамках общего пространства АЛНП индивидуальной образовательной траектории для студентов вузов-партнеров.Молодежь прикаспийских государств примет участие в панельной дискуссии "Каспийское волонтерское движение: образовательные, научные и культурные интеграционные кейсы".В рамках форума запланировано подписание пяти соглашений: о создании консорциума "Волга-Каспий: право и зеленая экономика"; о создании международного молодежного центра мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе; о создании международного временного научного коллектива по проекту "Концепция перехода Прикаспийских государств к зеленой экономике: доктринальная экономико-правовая основа и практические механизмы реализации"; о создании Международного Центра образования и карьеры; о взаимодействии с Россотрудничеством.Ассамблея АУПС 2022 года станет крупнейшей международной площадкой для обсуждения перспектив устойчивого развития образовательного пространства Каспийского региона.
https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799012033.html
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республика калмыкия
казахстан
азербайджан
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навигатор абитуриента, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, валерий фальков, общество, республика калмыкия, казахстан, азербайджан, иран, туркмения, калмыцкий государственный университет имени б.б.​ городовикова (калмгу)
Навигатор абитуриента, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия, Валерий Фальков, Общество, Республика Калмыкия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.​ Городовикова (КалмГУ)
05:00 27.09.2022 (обновлено: 10:33 27.09.2022)
 

Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании

CC BY-SA 3.0 / Rartat / Пагода Семи Дней в Элисте, КалмыкияКалмыцкий Государственный университет им. Б. Б. Городовикова и Пагода Семи Дней в Элисте
Калмыцкий Государственный университет им. Б. Б. Городовикова и Пагода Семи Дней в Элисте - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Rartat / Пагода Семи Дней в Элисте, Калмыкия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении обсудят вопросы образовательного, научного и культурного сотрудничества на XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (АУПС), сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.
Ассамблея пройдет в начале октября на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ) в рамках II Каспийского экономического форума. В ней дистанционно примет участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Ассамблея – один из важнейших форумов ученых и студентов, который вносит огромный вклад в сохранение и развитие дружеских отношений между народами стран Каспийского региона, отметил ректор КалмГУ Бадма Салаев.

"Определяя повестку мероприятия, университет ориентировался на принципы Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной президентами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении в 2018 году. Широк спектр вопросов, запланированных к обсуждению на площадках мероприятия: защита и поддержание экосистемы Прикаспийского региона, перспектив "зеленого" развития отраслей экономики, правовых механизмов противодействия современным угрозам экологической безопасности Каспия. Мы объединяем усилия для развития совместных образовательных программ и научных проектов по проблемам Каспийского моря, культурного сотрудничества с учётом экономических, экологических, этнических, культурных особенностей народов прикаспийских государств", — рассказал он РИА Новости.

В дни работы ассамблеи также пройдет заседание Альянса лидеров нового поколения (АЛНП), в который входят 25 вузов России и зарубежья. Участники мероприятия оценят актуальность и возможность построения в рамках общего пространства АЛНП индивидуальной образовательной траектории для студентов вузов-партнеров.
Молодежь прикаспийских государств примет участие в панельной дискуссии "Каспийское волонтерское движение: образовательные, научные и культурные интеграционные кейсы".
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В рамках форума запланировано подписание пяти соглашений: о создании консорциума "Волга-Каспий: право и зеленая экономика"; о создании международного молодежного центра мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе; о создании международного временного научного коллектива по проекту "Концепция перехода Прикаспийских государств к зеленой экономике: доктринальная экономико-правовая основа и практические механизмы реализации"; о создании Международного Центра образования и карьеры; о взаимодействии с Россотрудничеством.
Ассамблея АУПС 2022 года станет крупнейшей международной площадкой для обсуждения перспектив устойчивого развития образовательного пространства Каспийского региона.
 
Навигатор абитуриентаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РоссияВалерий ФальковОбществоРеспублика КалмыкияКазахстанАзербайджанИранТуркменияКалмыцкий государственный университет имени Б.Б.​ Городовикова (КалмГУ)
 
 
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