https://ria.ru/20220927/kalmgu-1819519433.html

Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании

Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании - РИА Новости, 27.09.2022

Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании

Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении обсудят вопросы... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T05:00

2022-09-27T05:00

2022-09-27T10:33

навигатор абитуриента

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

валерий фальков

общество

республика калмыкия

казахстан

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении обсудят вопросы образовательного, научного и культурного сотрудничества на XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (АУПС), сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.Ассамблея пройдет в начале октября на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ) в рамках II Каспийского экономического форума. В ней дистанционно примет участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.Ассамблея – один из важнейших форумов ученых и студентов, который вносит огромный вклад в сохранение и развитие дружеских отношений между народами стран Каспийского региона, отметил ректор КалмГУ Бадма Салаев.В дни работы ассамблеи также пройдет заседание Альянса лидеров нового поколения (АЛНП), в который входят 25 вузов России и зарубежья. Участники мероприятия оценят актуальность и возможность построения в рамках общего пространства АЛНП индивидуальной образовательной траектории для студентов вузов-партнеров.Молодежь прикаспийских государств примет участие в панельной дискуссии "Каспийское волонтерское движение: образовательные, научные и культурные интеграционные кейсы".В рамках форума запланировано подписание пяти соглашений: о создании консорциума "Волга-Каспий: право и зеленая экономика"; о создании международного молодежного центра мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе; о создании международного временного научного коллектива по проекту "Концепция перехода Прикаспийских государств к зеленой экономике: доктринальная экономико-правовая основа и практические механизмы реализации"; о создании Международного Центра образования и карьеры; о взаимодействии с Россотрудничеством.Ассамблея АУПС 2022 года станет крупнейшей международной площадкой для обсуждения перспектив устойчивого развития образовательного пространства Каспийского региона.

https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799012033.html

россия

республика калмыкия

казахстан

азербайджан

туркмения

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навигатор абитуриента, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, валерий фальков, общество, республика калмыкия, казахстан, азербайджан, иран, туркмения, калмыцкий государственный университет имени б.б.​ городовикова (калмгу)