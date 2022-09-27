https://ria.ru/20220927/kalmgu-1819519433.html
Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании
Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании - РИА Новости, 27.09.2022
Вузы прикаспийских стран обсудят сотрудничество в науке и образовании
Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении обсудят вопросы... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T05:00
2022-09-27T05:00
2022-09-27T10:33
навигатор абитуриента
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
валерий фальков
общество
республика калмыкия
казахстан
азербайджан
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении обсудят вопросы образовательного, научного и культурного сотрудничества на XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (АУПС), сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.Ассамблея пройдет в начале октября на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ) в рамках II Каспийского экономического форума. В ней дистанционно примет участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.Ассамблея – один из важнейших форумов ученых и студентов, который вносит огромный вклад в сохранение и развитие дружеских отношений между народами стран Каспийского региона, отметил ректор КалмГУ Бадма Салаев.В дни работы ассамблеи также пройдет заседание Альянса лидеров нового поколения (АЛНП), в который входят 25 вузов России и зарубежья. Участники мероприятия оценят актуальность и возможность построения в рамках общего пространства АЛНП индивидуальной образовательной траектории для студентов вузов-партнеров.Молодежь прикаспийских государств примет участие в панельной дискуссии "Каспийское волонтерское движение: образовательные, научные и культурные интеграционные кейсы".В рамках форума запланировано подписание пяти соглашений: о создании консорциума "Волга-Каспий: право и зеленая экономика"; о создании международного молодежного центра мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе; о создании международного временного научного коллектива по проекту "Концепция перехода Прикаспийских государств к зеленой экономике: доктринальная экономико-правовая основа и практические механизмы реализации"; о создании Международного Центра образования и карьеры; о взаимодействии с Россотрудничеством.Ассамблея АУПС 2022 года станет крупнейшей международной площадкой для обсуждения перспектив устойчивого развития образовательного пространства Каспийского региона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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навигатор абитуриента, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, валерий фальков, общество, республика калмыкия, казахстан, азербайджан, иран, туркмения, калмыцкий государственный университет имени б.б. городовикова (калмгу)
Навигатор абитуриента, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия, Валерий Фальков, Общество, Республика Калмыкия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова (КалмГУ)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении обсудят вопросы образовательного, научного и культурного сотрудничества на XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (АУПС), сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.
Ассамблея пройдет в начале октября на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ) в рамках II Каспийского экономического форума. В ней дистанционно примет участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Ассамблея – один из важнейших форумов ученых и студентов, который вносит огромный вклад в сохранение и развитие дружеских отношений между народами стран Каспийского региона, отметил ректор КалмГУ Бадма Салаев.
"Определяя повестку мероприятия, университет ориентировался на принципы Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной президентами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении в 2018 году. Широк спектр вопросов, запланированных к обсуждению на площадках мероприятия: защита и поддержание экосистемы Прикаспийского региона, перспектив "зеленого" развития отраслей экономики, правовых механизмов противодействия современным угрозам экологической безопасности Каспия. Мы объединяем усилия для развития совместных образовательных программ и научных проектов по проблемам Каспийского моря, культурного сотрудничества с учётом экономических, экологических, этнических, культурных особенностей народов прикаспийских государств", — рассказал он РИА Новости.
В дни работы ассамблеи также пройдет заседание Альянса лидеров нового поколения (АЛНП), в который входят 25 вузов России и зарубежья. Участники мероприятия оценят актуальность и возможность построения в рамках общего пространства АЛНП индивидуальной образовательной траектории для студентов вузов-партнеров.
Молодежь прикаспийских государств примет участие в панельной дискуссии "Каспийское волонтерское движение: образовательные, научные и культурные интеграционные кейсы".
В рамках форума запланировано подписание пяти соглашений: о создании консорциума "Волга-Каспий: право и зеленая экономика"; о создании международного молодежного центра мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе; о создании международного временного научного коллектива по проекту "Концепция перехода Прикаспийских государств к зеленой экономике: доктринальная экономико-правовая основа и практические механизмы реализации"; о создании Международного Центра образования и карьеры; о взаимодействии с Россотрудничеством.
Ассамблея АУПС 2022 года станет крупнейшей международной площадкой для обсуждения перспектив устойчивого развития образовательного пространства Каспийского региона.