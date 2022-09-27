https://ria.ru/20220927/kabel-1819660616.html

Московское предприятие разработало сверхпрочный бортовой авиационный кабель

Московское предприятие разработало сверхпрочный бортовой авиационный кабель - РИА Новости, 27.09.2022

Московское предприятие разработало сверхпрочный бортовой авиационный кабель

Столичная компания создала импортозамещающий авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:18

2022-09-27T09:18

2022-09-27T09:22

безопасность

технологии

владислав овчинский

москва

россия

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141659/49/1416594977_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_650fc07b2bf692532681f4bc2a15616d.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Столичная компания создала импортозамещающий авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Кабельно-проводниковую продукцию в Москве на данный момент выпускают 11 предприятий, которые постоянно совершенствуют свои товары и наращивают объемы производства. Так, одна из компаний столицы разработала бортовой авиационный оптический кабель повышенной прочности для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования. Ранее подобные изделия привозили в Россию преимущественно из-за рубежа. В ближайшее время предприятие планирует изготовить опытную партию таких кабелей и провести их предварительные испытания. Планируется, что в серийное производство разработка поступит в 2023 году", – отметил руководитель департамента Владислав Овчинский.Отмечается, что новое изделие может быть использовано в системах навигации и радиолокации для визуализации параметров полета. Силовые элементы кабеля отличает стойкость к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам. При этом его диаметр составляет 1,8 миллиметра. Кабель изготовлен из отечественных материалов."Изделие обладает повышенной механической прочностью, не имеет металлических конструкционных элементов и способно обеспечивать высокую скорость передачи данных даже в условиях экстремальных перегрузок. Так, диапазон рабочих температур этих кабелей – от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Также они могут выдержать удар молнии. Разработка может применяться в авиации, ракетостроении, на флоте, а также использоваться для линий электропередач в качестве чувствительного элемента измерителей токовых нагрузок", – рассказал руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия "Спецкабель" Андрей Гусев.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, владислав овчинский, москва, россия