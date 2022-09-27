https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819750146.html
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе - РИА Новости, 27.09.2022
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе
Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.
2022-09-27T12:42
2022-09-27T12:42
2022-09-27T12:53
видео
ижевск
школа
дети
удмуртская республика (удмуртия)
стрельба в школе в ижевске
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В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК отметили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819749617_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_336e4bac66c585fe5afc5a5360d63927.jpg
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе
Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК отметили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
2022-09-27T12:42
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ижевск, школа, дети, удмуртская республика (удмуртия), видео, стрельба в школе в ижевске
Видео, Ижевск, Школа, Дети, Удмуртская Республика (Удмуртия), Стрельба в школе в Ижевске
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе
Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.
2022-09-27T12:42
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PT0M54S
12:42 27.09.2022 (обновлено: 12:53 27.09.2022)
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе
Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.