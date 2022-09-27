https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819750146.html

"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе

"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе - РИА Новости, 27.09.2022

"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе

Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.

2022-09-27T12:42

2022-09-27T12:42

2022-09-27T12:53

видео

ижевск

школа

дети

удмуртская республика (удмуртия)

стрельба в школе в ижевске

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В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК отметили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался. В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК отметили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур. 2022-09-27T12:42 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, ижевск, школа, дети, удмуртская республика (удмуртия), видео, стрельба в школе в ижевске