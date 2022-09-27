https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819699642.html
Жители Ижевска сдали кровь для пострадавших при стрельбе в школе
Жители Ижевска сдали кровь для пострадавших при стрельбе в школе - РИА Новости, 27.09.2022
Жители Ижевска сдали кровь для пострадавших при стрельбе в школе
Порядка 80 человек сдали кровь для пострадавших при стрельбе в ижевской школе, сообщил главный врач республиканской станции переливания крови Удмуртии Алексей... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:36
2022-09-27T09:36
2022-09-27T09:36
александр бречалов
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
общество
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Порядка 80 человек сдали кровь для пострадавших при стрельбе в ижевской школе, сообщил главный врач республиканской станции переливания крови Удмуртии Алексей Зараев.В республиканской клинической больнице №1 и детской республиканской клинической больнице Ижевска находятся 23 пострадавших при стрельбе в школе. Сообщалось, что девять детей и двое взрослых в реанимации в тяжелом состоянии."Вчера сдали кровь порядка 80 человек, ещё столько же вечером пришлось отправить домой, так как в них уже не было необходимости. Сегодня никакого ажиотажа нет. Вчерашний фейк создал лишний ажиотаж, который был совершенно не актуален. На данный момент все компоненты крови у нас есть, если будет необходимость, будем вызывать кадровых доноров из нашей картотеки. Будем работать конкретно под заявку медорганизаций, под определенные генотипы", - цитирует Зараева пресс-служба главы Удмуртии.Главврач республиканской станции крови пояснил, что больницы сначала попросили очень много компонентов крови, чтобы на всякий случай создать запасы крови, потом большую часть вернули. "В 1 РКБ вечером выдали около 4 литров плазмы. Большой потребности в донорской крови не было. Ещё раз повторюсь: запас крови и всех её компонентов у нас есть", - сказал он.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819660999.html
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819657035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, общество
Александр Бречалов, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске, Общество
Жители Ижевска сдали кровь для пострадавших при стрельбе в школе
В Ижевске около 80 человек сдали кровь для пострадавших при стрельбе в школе
УФА, 27 сен – РИА Новости. Порядка 80 человек сдали кровь для пострадавших при стрельбе в ижевской школе, сообщил главный врач республиканской станции переливания крови Удмуртии Алексей Зараев.
В республиканской клинической больнице №1 и детской республиканской клинической больнице Ижевска находятся 23 пострадавших при стрельбе в школе. Сообщалось, что девять детей и двое взрослых в реанимации в тяжелом состоянии.
"Вчера сдали кровь порядка 80 человек, ещё столько же вечером пришлось отправить домой, так как в них уже не было необходимости. Сегодня никакого ажиотажа нет. Вчерашний фейк создал лишний ажиотаж, который был совершенно не актуален. На данный момент все компоненты крови у нас есть, если будет необходимость, будем вызывать кадровых доноров из нашей картотеки. Будем работать конкретно под заявку медорганизаций, под определенные генотипы", - цитирует Зараева пресс-служба главы Удмуртии.
Главврач республиканской станции крови пояснил, что больницы сначала попросили очень много компонентов крови, чтобы на всякий случай создать запасы крови, потом большую часть вернули. "В 1 РКБ вечером выдали около 4 литров плазмы. Большой потребности в донорской крови не было. Ещё раз повторюсь: запас крови и всех её компонентов у нас есть", - сказал он.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов
. В СК
сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.