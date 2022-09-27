https://ria.ru/20220927/ivanovo-1819724510.html
Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре
Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре - РИА Новости, 27.09.2022
Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре
В Иванове по нацпроекту "Образование" завершена реконструкция здания для Центра выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", первый интенсивный курс... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:12
2022-09-27T11:12
2022-09-27T11:13
ивановская область
станислав воскресенский
общество
образование - общество
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ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. В Иванове по нацпроекту "Образование" завершена реконструкция здания для Центра выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", первый интенсивный курс обучения стартует уже в конце октября, сообщил РИА Новости представитель правительства Ивановской области."В центре по направлению "Наука" оборудованы кабинеты математики и информатики; физики и актуальной энергетики; химии, нанотехнологий и новых материалов; биологии, экологии и генетики; компьютерного и промышленного дизайна; лаборатория современных агропромышленных и биотехнологий", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в центре ребята также будут заниматься по направлению "Искусство": созданы студии моды и дизайна; изобразительного и прикладного искусства; движения и пластики; вокальная и цирковая студии. По направлению "Спорт" планируется организация спортивно-танцевального клуба "Такт", клуба интеллектуальных игр."Солярис" - это, прежде всего, центр работы с одаренными детьми, которых мы будем отбирать со всей области, и где во главе угла – доступ к последним технологиям. Прошу сосредоточиться на этом – на развитии наших детей", - процитировали в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского, осмотревшего вместе с педагогами и школьниками учебную базу нового учреждения дополнительного образования.Планируется, что ежегодно в образовательных мероприятиях центра "Солярис" будут принимать участие порядка четырех тысяч ребят из Ивановской области. Глава региона поручил составить график занятий в центре "Солярис" таким образом, чтобы новое учебное оборудование использовалось по максимуму.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский, общество, образование - общество
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Общество, Образование - Общество
ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. В Иванове по нацпроекту "Образование" завершена реконструкция здания для Центра выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", первый интенсивный курс обучения стартует уже в конце октября, сообщил РИА Новости представитель правительства Ивановской области.
"В центре по направлению "Наука" оборудованы кабинеты математики и информатики; физики и актуальной энергетики; химии, нанотехнологий и новых материалов; биологии, экологии и генетики; компьютерного и промышленного дизайна; лаборатория современных агропромышленных и биотехнологий", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в центре ребята также будут заниматься по направлению "Искусство": созданы студии моды и дизайна; изобразительного и прикладного искусства; движения и пластики; вокальная и цирковая студии. По направлению "Спорт" планируется организация спортивно-танцевального клуба "Такт", клуба интеллектуальных игр.
"Солярис" - это, прежде всего, центр работы с одаренными детьми, которых мы будем отбирать со всей области, и где во главе угла – доступ к последним технологиям. Прошу сосредоточиться на этом – на развитии наших детей", - процитировали в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского
, осмотревшего вместе с педагогами и школьниками учебную базу нового учреждения дополнительного образования.
Планируется, что ежегодно в образовательных мероприятиях центра "Солярис" будут принимать участие порядка четырех тысяч ребят из Ивановской области. Глава региона поручил составить график занятий в центре "Солярис" таким образом, чтобы новое учебное оборудование использовалось по максимуму.