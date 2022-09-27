Рейтинг@Mail.ru
Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20220927/ivanovo-1819724510.html
Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре
Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре - РИА Новости, 27.09.2022
Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре
В Иванове по нацпроекту "Образование" завершена реконструкция здания для Центра выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", первый интенсивный курс... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:12
2022-09-27T11:13
ивановская область
станислав воскресенский
общество
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819724149_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_8c5e9c90be4b811d7fefbfdc5eb55705.jpg
ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. В Иванове по нацпроекту "Образование" завершена реконструкция здания для Центра выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", первый интенсивный курс обучения стартует уже в конце октября, сообщил РИА Новости представитель правительства Ивановской области."В центре по направлению "Наука" оборудованы кабинеты математики и информатики; физики и актуальной энергетики; химии, нанотехнологий и новых материалов; биологии, экологии и генетики; компьютерного и промышленного дизайна; лаборатория современных агропромышленных и биотехнологий", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в центре ребята также будут заниматься по направлению "Искусство": созданы студии моды и дизайна; изобразительного и прикладного искусства; движения и пластики; вокальная и цирковая студии. По направлению "Спорт" планируется организация спортивно-танцевального клуба "Такт", клуба интеллектуальных игр."Солярис" - это, прежде всего, центр работы с одаренными детьми, которых мы будем отбирать со всей области, и где во главе угла – доступ к последним технологиям. Прошу сосредоточиться на этом – на развитии наших детей", - процитировали в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского, осмотревшего вместе с педагогами и школьниками учебную базу нового учреждения дополнительного образования.Планируется, что ежегодно в образовательных мероприятиях центра "Солярис" будут принимать участие порядка четырех тысяч ребят из Ивановской области. Глава региона поручил составить график занятий в центре "Солярис" таким образом, чтобы новое учебное оборудование использовалось по максимуму.
https://ria.ru/20220921/biblioteki-1818430982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819724149_0:0:1750:1312_1920x0_80_0_0_86ec57362dcae898e6f6b51688fa8898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав воскресенский, общество, образование - общество
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Общество, Образование - Общество
11:12 27.09.2022 (обновлено: 11:13 27.09.2022)
 

Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий РыжаковЦентр выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Ивановской области
Центр выявления и поддержки одаренных детей Солярис в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
Центр выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. В Иванове по нацпроекту "Образование" завершена реконструкция здания для Центра выявления и поддержки одаренных детей "Солярис", первый интенсивный курс обучения стартует уже в конце октября, сообщил РИА Новости представитель правительства Ивановской области.
"В центре по направлению "Наука" оборудованы кабинеты математики и информатики; физики и актуальной энергетики; химии, нанотехнологий и новых материалов; биологии, экологии и генетики; компьютерного и промышленного дизайна; лаборатория современных агропромышленных и биотехнологий", - сказал собеседник агентства.
Посетительница в библиотеке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 14:45Ивановская область
В Ивановской области в рамках нацпроекта открыли пять модельных библиотек
Он добавил, что в центре ребята также будут заниматься по направлению "Искусство": созданы студии моды и дизайна; изобразительного и прикладного искусства; движения и пластики; вокальная и цирковая студии. По направлению "Спорт" планируется организация спортивно-танцевального клуба "Такт", клуба интеллектуальных игр.
"Солярис" - это, прежде всего, центр работы с одаренными детьми, которых мы будем отбирать со всей области, и где во главе угла – доступ к последним технологиям. Прошу сосредоточиться на этом – на развитии наших детей", - процитировали в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского, осмотревшего вместе с педагогами и школьниками учебную базу нового учреждения дополнительного образования.
Планируется, что ежегодно в образовательных мероприятиях центра "Солярис" будут принимать участие порядка четырех тысяч ребят из Ивановской области. Глава региона поручил составить график занятий в центре "Солярис" таким образом, чтобы новое учебное оборудование использовалось по максимуму.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийОбществоОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала