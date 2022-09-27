https://ria.ru/20220927/itogi-1819934845.html

За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР

За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022

За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР

По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:33

2022-09-27T22:33

2022-09-27T23:02

россия

политика

луганская народная республика

цик лнр

референдум в донбассе

в мире

елена кравченко

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819886746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a598146a47097c037d36095a87a615b7.jpg

ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, политика, луганская народная республика, цик лнр, референдум в донбассе, в мире, елена кравченко, запорожская область, нато