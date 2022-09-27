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За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР
За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР
По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:33
2022-09-27T22:33
2022-09-27T23:02
россия
политика
луганская народная республика
цик лнр
референдум в донбассе
в мире
елена кравченко
запорожская область
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, луганская народная республика, цик лнр, референдум в донбассе, в мире, елена кравченко, запорожская область, нато
Россия, Политика, Луганская Народная Республика, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, В мире, Елена Кравченко, Запорожская область, НАТО
22:33 27.09.2022 (обновлено: 23:02 27.09.2022)
За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР
ЦИК ЛНР обработал 100% бюллетеней: вхождение в России поддержали 98,42% жителей республики