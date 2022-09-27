https://ria.ru/20220927/iran-1819677438.html
Иран считает неправильной поставку оружия Украине или России
Иран считает неправильной поставку оружия Украине или России - РИА Новости, 27.09.2022
Иран считает неправильной поставку оружия Украине или России
Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и считает неправильным отправку оружия как Киеву, так и Москве, заявил глава МИД Ирана Хосейн... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T03:29
2022-09-27T03:29
2022-09-27T06:42
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хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и считает неправильным отправку оружия как Киеву, так и Москве, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, отвечая на вопрос журналиста Al-Monitor о возможных поставках беспилотников России."У нас есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией. Но мы не поддерживаем какую-либо из сторон в украинской войне, что приведет к ее продолжению. Мы решительно против любой войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине. И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине. Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры", — сказал Абдоллахиан.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.В Кремле, комментируя публикацию Washington Post о поставках БПЛА, указывали, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, россия, украина, иран, мид ирана
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Россия, Украина, Иран, МИД Ирана
03:29 27.09.2022 (обновлено: 06:42 27.09.2022)
Иран считает неправильной поставку оружия Украине или России
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине