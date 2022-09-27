https://ria.ru/20220927/iran-1819677438.html

Иран считает неправильной поставку оружия Украине или России

Иран считает неправильной поставку оружия Украине или России - РИА Новости, 27.09.2022

Иран считает неправильной поставку оружия Украине или России

Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и считает неправильным отправку оружия как Киеву, так и Москве, заявил глава МИД Ирана Хосейн... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T03:29

2022-09-27T03:29

2022-09-27T06:42

в мире

хосейн амир абдоллахиан

россия

украина

иран

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и считает неправильным отправку оружия как Киеву, так и Москве, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, отвечая на вопрос журналиста Al-Monitor о возможных поставках беспилотников России."У нас есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией. Но мы не поддерживаем какую-либо из сторон в украинской войне, что приведет к ее продолжению. Мы решительно против любой войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине. И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине. Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры", — сказал Абдоллахиан.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.В Кремле, комментируя публикацию Washington Post о поставках БПЛА, указывали, что это издание в последнее время публикует много вбросов.

https://ria.ru/20220909/nebenzya-1815551632.html

россия

украина

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хосейн амир абдоллахиан, россия, украина, иран, мид ирана