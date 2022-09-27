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Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/integratsiya-1819832699.html
Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума
Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума - РИА Новости, 27.09.2022
Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума
Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают справиться в течение года,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:20
2022-09-27T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают справиться в течение года, тогда же будут проведены и выборы в области, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Потом (после вхождения в состав РФ - ред.) наступает переходный период примерно на год, а может три, может даже пять (лет), я уже не знаю, это как проголосует за это Госдума, как будет вынесено решение руководством РФ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что в переходный период войдут в этом числе этап адаптации кадастровой земельной системы, налогового законодательства."Мы по многим позициям готовы, но есть целый ряд вопросов, по которым нужно будет пройти. А через год проведем выборы, тогда у нас уже будет выборная власть в полном объеме... На мой взгляд, все необходимое будет закончено в течение года, но может быть 2-3 лет, может будет поэтапное вхождение", - добавил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819796418.html
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
16:20 27.09.2022
 
Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума

Глава ВГА Запорожья Балицкий: переходный период по интеграции в Россию займет до пяти лет

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у избирательного участка в Мелитополе для участия в референдуме о присоединении Запорожской области к России
Люди стоят в очереди у избирательного участка в Мелитополе для участия в референдуме о присоединении Запорожской области к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди у избирательного участка в Мелитополе для участия в референдуме о присоединении Запорожской области к России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают справиться в течение года, тогда же будут проведены и выборы в области, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Потом (после вхождения в состав РФ - ред.) наступает переходный период примерно на год, а может три, может даже пять (лет), я уже не знаю, это как проголосует за это Госдума, как будет вынесено решение руководством РФ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что в переходный период войдут в этом числе этап адаптации кадастровой земельной системы, налогового законодательства.
"Мы по многим позициям готовы, но есть целый ряд вопросов, по которым нужно будет пройти. А через год проведем выборы, тогда у нас уже будет выборная власть в полном объеме... На мой взгляд, все необходимое будет закончено в течение года, но может быть 2-3 лет, может будет поэтапное вхождение", - добавил он.
Мы хотим домой: последний день голосования на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
14:47
"Мы хотим домой": последний день голосования на освобожденных территориях
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Тысячи желающих проголосовать собираются на избирательных участках в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
14:23Специальная военная операция на Украине
На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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