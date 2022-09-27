https://ria.ru/20220927/integratsiya-1819832699.html

Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума

Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума - РИА Новости, 27.09.2022

Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума

Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают справиться в течение года,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают справиться в течение года, тогда же будут проведены и выборы в области, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Потом (после вхождения в состав РФ - ред.) наступает переходный период примерно на год, а может три, может даже пять (лет), я уже не знаю, это как проголосует за это Госдума, как будет вынесено решение руководством РФ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что в переходный период войдут в этом числе этап адаптации кадастровой земельной системы, налогового законодательства."Мы по многим позициям готовы, но есть целый ряд вопросов, по которым нужно будет пройти. А через год проведем выборы, тогда у нас уже будет выборная власть в полном объеме... На мой взгляд, все необходимое будет закончено в течение года, но может быть 2-3 лет, может будет поэтапное вхождение", - добавил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819796418.html

https://ria.ru/20220927/melitopol-1819788320.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях