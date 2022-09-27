Балицкий рассказал об интеграции Запорожья в Россию после референдума
Глава ВГА Запорожья Балицкий: переходный период по интеграции в Россию займет до пяти лет
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у избирательного участка в Мелитополе для участия в референдуме о присоединении Запорожской области к России
Люди стоят в очереди у избирательного участка в Мелитополе для участия в референдуме о присоединении Запорожской области к России
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Переходный период по интеграции Запорожской области в РФ после референдума может занять до пяти лет, но власти региона рассчитывают справиться в течение года, тогда же будут проведены и выборы в области, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Потом (после вхождения в состав РФ - ред.) наступает переходный период примерно на год, а может три, может даже пять (лет), я уже не знаю, это как проголосует за это Госдума, как будет вынесено решение руководством РФ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что в переходный период войдут в этом числе этап адаптации кадастровой земельной системы, налогового законодательства.
"Мы по многим позициям готовы, но есть целый ряд вопросов, по которым нужно будет пройти. А через год проведем выборы, тогда у нас уже будет выборная власть в полном объеме... На мой взгляд, все необходимое будет закончено в течение года, но может быть 2-3 лет, может будет поэтапное вхождение", - добавил он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.