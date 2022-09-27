https://ria.ru/20220927/ingushetiya-1819840863.html

АСИ рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии

АСИ рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии - РИА Новости, 27.09.2022

АСИ рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии

Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:36

2022-09-27T16:36

2022-09-27T16:39

республика ингушетия

экономика

светлана чупшева

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.Во вторник в Ингушетию прибыла генеральный директор АСИ Светлана Чупшева."Чупшева на встрече с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым заявила, что АСИ намерено узнать больше о мерах поддержки для предпринимателей в республике, о работе регионального законодательства в части взаимодействия с инвесторами, какая в регионе есть инфраструктура для развития проектов", - говорится в сообщении.Кроме того, гендиректор АСИ сообщила, что правительство России перезапускает инвестиционный стандарт для регионов, это - свод правил, которые обеспечивают прозрачные, понятные условия, а также минимизацию рисков для инвесторов, намеренных инвестировать в тот или иной регион."Ингушетия в рейтинге инвестиционного климата всегда находилась в середине, по итогам прошлого года вы продемонстрировали сильную динамику по большинству показателей. И оценка удовлетворенности бизнеса увеличилась, и сроки проведения процедур в части разрешительных документов сократились. Хотим сегодня подробно рассмотреть все показатели и посмотреть все точки роста, потому что очень важно не останавливаться на достигнутых результатах, чтобы конкурировать с другими регионами и создать максимально комфортные условия для предпринимателей", - подчеркнула Чупшева.По ее словам, агентство намерено предложить жителям республики различные варианты прохождения образовательных программ по востребованным на рынке труда компетенциям.Калиматов уверен, что ознакомление представителей АСИ с промышленными предприятиями региона и возможностями сельскохозяйственной отрасли повысит уровень сотрудничества с агентством. "Благодаря помощи и поддержке федеральных властей многие вопросы у региона получается решать успешно, в том числе и те, которые касаются инвестиционных проектов. Надеюсь, что приезд вашей делегации, свежий взгляд со стороны поможет нам решить ряд вопросов, касающихся и занятости населения, и инвестиционного развития", - заметил глава Ингушетии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, светлана чупшева, россия, агентство стратегических инициатив (аси), республика ингушетия, махмуд-али калиматов