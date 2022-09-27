https://ria.ru/20220927/ingushetiya-1819840863.html
АСИ рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии
АСИ рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии - РИА Новости, 27.09.2022
АСИ рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии
Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:36
2022-09-27T16:36
2022-09-27T16:39
республика ингушетия
экономика
светлана чупшева
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/23/1529392398_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_3c13baca452e501954c10bdc83d1147c.jpg
НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.Во вторник в Ингушетию прибыла генеральный директор АСИ Светлана Чупшева."Чупшева на встрече с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым заявила, что АСИ намерено узнать больше о мерах поддержки для предпринимателей в республике, о работе регионального законодательства в части взаимодействия с инвесторами, какая в регионе есть инфраструктура для развития проектов", - говорится в сообщении.Кроме того, гендиректор АСИ сообщила, что правительство России перезапускает инвестиционный стандарт для регионов, это - свод правил, которые обеспечивают прозрачные, понятные условия, а также минимизацию рисков для инвесторов, намеренных инвестировать в тот или иной регион."Ингушетия в рейтинге инвестиционного климата всегда находилась в середине, по итогам прошлого года вы продемонстрировали сильную динамику по большинству показателей. И оценка удовлетворенности бизнеса увеличилась, и сроки проведения процедур в части разрешительных документов сократились. Хотим сегодня подробно рассмотреть все показатели и посмотреть все точки роста, потому что очень важно не останавливаться на достигнутых результатах, чтобы конкурировать с другими регионами и создать максимально комфортные условия для предпринимателей", - подчеркнула Чупшева.По ее словам, агентство намерено предложить жителям республики различные варианты прохождения образовательных программ по востребованным на рынке труда компетенциям.Калиматов уверен, что ознакомление представителей АСИ с промышленными предприятиями региона и возможностями сельскохозяйственной отрасли повысит уровень сотрудничества с агентством. "Благодаря помощи и поддержке федеральных властей многие вопросы у региона получается решать успешно, в том числе и те, которые касаются инвестиционных проектов. Надеюсь, что приезд вашей делегации, свежий взгляд со стороны поможет нам решить ряд вопросов, касающихся и занятости населения, и инвестиционного развития", - заметил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20220920/banking-1818100371.html
https://ria.ru/20220914/forum-1816754817.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/23/1529392398_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_38e05980c64671e07387d027dd554ec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, светлана чупшева, россия, агентство стратегических инициатив (аси), республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Экономика, Светлана Чупшева, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассмотрит возможности повышения инвестиционного потенциала Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.
Во вторник в Ингушетию прибыла генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
.
"Чупшева на встрече с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым заявила, что АСИ намерено узнать больше о мерах поддержки для предпринимателей в республике, о работе регионального законодательства в части взаимодействия с инвесторами, какая в регионе есть инфраструктура для развития проектов", - говорится в сообщении.
Кроме того, гендиректор АСИ сообщила, что правительство России
перезапускает инвестиционный стандарт для регионов, это - свод правил, которые обеспечивают прозрачные, понятные условия, а также минимизацию рисков для инвесторов, намеренных инвестировать в тот или иной регион.
"Ингушетия
в рейтинге инвестиционного климата всегда находилась в середине, по итогам прошлого года вы продемонстрировали сильную динамику по большинству показателей. И оценка удовлетворенности бизнеса увеличилась, и сроки проведения процедур в части разрешительных документов сократились. Хотим сегодня подробно рассмотреть все показатели и посмотреть все точки роста, потому что очень важно не останавливаться на достигнутых результатах, чтобы конкурировать с другими регионами и создать максимально комфортные условия для предпринимателей", - подчеркнула Чупшева.
По ее словам, агентство намерено предложить жителям республики различные варианты прохождения образовательных программ по востребованным на рынке труда компетенциям.
Калиматов уверен, что ознакомление представителей АСИ с промышленными предприятиями региона и возможностями сельскохозяйственной отрасли повысит уровень сотрудничества с агентством. "Благодаря помощи и поддержке федеральных властей многие вопросы у региона получается решать успешно, в том числе и те, которые касаются инвестиционных проектов. Надеюсь, что приезд вашей делегации, свежий взгляд со стороны поможет нам решить ряд вопросов, касающихся и занятости населения, и инвестиционного развития", - заметил глава Ингушетии.
Другие новости региона читайте здесь >>