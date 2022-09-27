https://ria.ru/20220927/importozameschenie-1819815496.html
Производство импортозамещающих лекарств запустят в Подмосковье
Производство импортозамещающих лекарств запустят в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2022
Производство импортозамещающих лекарств запустят в Подмосковье
Подмосковная компания "Ретиноиды" запустила проект расширения линии выпуска фармацевтической продукции в городском округе Балашиха, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:32
2022-09-27T15:32
2022-09-27T15:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
балашиха
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Подмосковная компания "Ретиноиды" запустила проект расширения линии выпуска фармацевтической продукции в городском округе Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.На новой производственной линии будет изготавливаться производство препарата, который входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и используется для лечения заболеваний кожи.Она напомнила, что в Московской области уже реализовано 8 проектов в сфере импортозамещения. Всего на сопровождении регионального Мининвеста находятся 123 проекта.
https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Балашиха