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Производство импортозамещающих лекарств запустят в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2022
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Производство импортозамещающих лекарств запустят в Подмосковье
Производство импортозамещающих лекарств запустят в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2022
Производство импортозамещающих лекарств запустят в Подмосковье
Подмосковная компания "Ретиноиды" запустила проект расширения линии выпуска фармацевтической продукции в городском округе Балашиха, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:32
2022-09-27T15:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
балашиха
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Подмосковная компания "Ретиноиды" запустила проект расширения линии выпуска фармацевтической продукции в городском округе Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.На новой производственной линии будет изготавливаться производство препарата, который входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и используется для лечения заболеваний кожи.Она напомнила, что в Московской области уже реализовано 8 проектов в сфере импортозамещения. Всего на сопровождении регионального Мининвеста находятся 123 проекта.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), экономика, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Балашиха
15:32 27.09.2022
 

Производство импортозамещающих лекарств запустят в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Производство лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Подмосковная компания "Ретиноиды" запустила проект расширения линии выпуска фармацевтической продукции в городском округе Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
На новой производственной линии будет изготавливаться производство препарата, который входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и используется для лечения заболеваний кожи.
"Компания инвестировала в расширение производства около 150 миллионов рублей. Будет создано дополнительно около 30 новых рабочих мест, а общая численность сотрудников предприятия составит порядка 200", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
Она напомнила, что в Московской области уже реализовано 8 проектов в сфере импортозамещения. Всего на сопровождении регионального Мининвеста находятся 123 проекта.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаБалашиха
 
 
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