https://ria.ru/20220927/himars-1819759568.html

Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом

Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом - РИА Новости, 27.09.2022

Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также семь беспилотников, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:17

специальная военная операция на украине

херсон

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также семь беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе уничтожены: тактическая ракета "Точка-У" в районе населённого пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсон, населённых пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20220927/upravlenie-1819759395.html

херсон

харьков

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, харьков, россия, в мире