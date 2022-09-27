https://ria.ru/20220927/himars-1819759568.html
Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом
Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом - РИА Новости, 27.09.2022
Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также семь беспилотников, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:10
2022-09-27T13:10
2022-09-27T13:17
специальная военная операция на украине
херсон
харьков
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точка-У", 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также семь беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе уничтожены: тактическая ракета "Точка-У" в районе населённого пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсон, населённых пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.
https://ria.ru/20220927/upravlenie-1819759395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, харьков, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Харьков, Россия, В мире
13:10 27.09.2022 (обновлено: 13:17 27.09.2022)
Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом
Минобороны: российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом