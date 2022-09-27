05:05 27.09.2022 (обновлено: 07:15 27.09.2022)
NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе
NYT: командование ВСУ признало бесполезность HIMARS против союзных сил в боях за Артемовск
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Командование ВСУ признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times.
"Украинское командование в Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.) недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск", — сообщила газета.
По информации издания, в ВСУ пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО. В частности, российские вооруженные силы смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак ВСУ.
Как отметила газета, союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.