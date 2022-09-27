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NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/himars-1819679431.html
NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе
NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе - РИА Новости, 27.09.2022
NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе
Командование ВСУ признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T05:05
2022-09-27T07:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
россия
украина
рсзо himars
игорь бахмутов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Командование ВСУ признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times.По информации издания, в ВСУ пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО. В частности, российские вооруженные силы смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак ВСУ.Как отметила газета, союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220927/prevoskhodstvo-1819671590.html
сша
россия
украина
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
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в мире, сша, вооруженные силы украины, россия, украина, рсзо himars, игорь бахмутов, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, РСЗО HIMARS, Игорь Бахмутов, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область)
05:05 27.09.2022 (обновлено: 07:15 27.09.2022)
 
NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе

NYT: командование ВСУ признало бесполезность HIMARS против союзных сил в боях за Артемовск

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Командование ВСУ признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times.

"Украинское командование в Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.) недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск", — сообщила газета.

По информации издания, в ВСУ пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО. В частности, российские вооруженные силы смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак ВСУ.
Как отметила газета, союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
00:55Специальная военная операция на Украине
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаРСЗО HIMARSИгорь БахмутовДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)
 
 
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