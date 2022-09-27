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NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе

NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе - РИА Новости, 27.09.2022

NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе

Командование ВСУ признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T05:05

2022-09-27T05:05

2022-09-27T07:15

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вооруженные силы украины

россия

украина

рсзо himars

игорь бахмутов

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Командование ВСУ признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times.По информации издания, в ВСУ пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО. В частности, российские вооруженные силы смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак ВСУ.Как отметила газета, союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220927/prevoskhodstvo-1819671590.html

сша

россия

украина

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

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в мире, сша, вооруженные силы украины, россия, украина, рсзо himars, игорь бахмутов, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область)