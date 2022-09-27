https://ria.ru/20220927/gosduma-1819899517.html

Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов

Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов - РИА Новости, 27.09.2022

Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов

Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, заявил член комитета РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:52

2022-09-27T18:52

2022-09-27T18:52

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виталий милонов

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.На уточняющий вопрос РИА Новости, когда может состояться голосование, депутат ответил: "Я уверен, на этой неделе"."У меня нет официальных данных, но мое сердце русского человека подсказывает мне, что на этой неделе мы проголосуем", - ответил Милонов РИА Новости. По его словам, он выезжает в Москву в среду.Ранее Милонов заявлял, что отправился добровольцем на передовую в Донбассе.

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