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Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов - РИА Новости, 27.09.2022
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Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов
Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов - РИА Новости, 27.09.2022
Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов
Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, заявил член комитета РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:52
2022-09-27T18:52
референдумы на освобожденных территориях
виталий милонов
москва
донбасс
госдума рф
в мире
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.На уточняющий вопрос РИА Новости, когда может состояться голосование, депутат ответил: "Я уверен, на этой неделе"."У меня нет официальных данных, но мое сердце русского человека подсказывает мне, что на этой неделе мы проголосуем", - ответил Милонов РИА Новости. По его словам, он выезжает в Москву в среду.Ранее Милонов заявлял, что отправился добровольцем на передовую в Донбассе.
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референдумы на освобожденных территориях, виталий милонов, москва, донбасс, госдума рф, в мире, референдум в донбассе
Референдумы на освобожденных территориях, Виталий Милонов, Москва, Донбасс, Госдума РФ, В мире, Референдум в Донбассе
18:52 27.09.2022
 
Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов

Милонов уверен, что голосование в Госдуме по итогам референдумов пройдет на этой неделе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы России Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
"Я специально отпросился у своего командира, он меня отпустил, на несколько дней, чтобы я смог принять участие в голосовании в Госдуме. Голосование по окончательному, завершительному признанию ДНР, ЛНР и областей частью нашей страны. Это очень важно", - заявил Милонов на брифинге в Донецке.
На уточняющий вопрос РИА Новости, когда может состояться голосование, депутат ответил: "Я уверен, на этой неделе".
"У меня нет официальных данных, но мое сердце русского человека подсказывает мне, что на этой неделе мы проголосуем", - ответил Милонов РИА Новости. По его словам, он выезжает в Москву в среду.
Ранее Милонов заявлял, что отправился добровольцем на передовую в Донбассе.
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 17:54
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
 
Референдумы на освобожденных территорияхВиталий МилоновМоскваДонбассГосдума РФВ миреРеферендум в Донбассе
 
 
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