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Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов
Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов - РИА Новости, 27.09.2022
Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов
Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, заявил член комитета РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:52
2022-09-27T18:52
2022-09-27T18:52
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.На уточняющий вопрос РИА Новости, когда может состояться голосование, депутат ответил: "Я уверен, на этой неделе"."У меня нет официальных данных, но мое сердце русского человека подсказывает мне, что на этой неделе мы проголосуем", - ответил Милонов РИА Новости. По его словам, он выезжает в Москву в среду.Ранее Милонов заявлял, что отправился добровольцем на передовую в Донбассе.
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Референдумы на освобожденных территориях, Виталий Милонов, Москва, Донбасс, Госдума РФ, В мире, Референдум в Донбассе
Милонов уверен в скором голосовании в Госдуме по итогам референдумов
Милонов уверен, что голосование в Госдуме по итогам референдумов пройдет на этой неделе