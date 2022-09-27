https://ria.ru/20220927/gosduma-1819844722.html
Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28
Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28 - РИА Новости, 27.09.2022
Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28
Совет Думы состоится 28 сентября после пленарного заседания палаты, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:44
2022-09-27T16:44
2022-09-27T16:44
политика
александр жуков
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Думы состоится 28 сентября после пленарного заседания палаты, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Совет Думы пройдет завтра, 28 сентября, сразу после пленарного заседания, вместо 29 числа", - сообщил Жуков на пленарном заседании во вторник.
https://ria.ru/20220926/gosduma-1819594191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр жуков, госдума рф
Политика, Александр Жуков, Госдума РФ
Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28
Совет Госдумы состоится 28 сентября сразу после пленарного заседания