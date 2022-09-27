https://ria.ru/20220927/gosduma-1819844722.html

Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28

Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28 - РИА Новости, 27.09.2022

Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28

Совет Думы состоится 28 сентября после пленарного заседания палаты, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:44

2022-09-27T16:44

2022-09-27T16:44

политика

александр жуков

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Думы состоится 28 сентября после пленарного заседания палаты, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Совет Думы пройдет завтра, 28 сентября, сразу после пленарного заседания, вместо 29 числа", - сообщил Жуков на пленарном заседании во вторник.

https://ria.ru/20220926/gosduma-1819594191.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, александр жуков, госдума рф