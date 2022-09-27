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Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28 - РИА Новости, 27.09.2022
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Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28
Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28 - РИА Новости, 27.09.2022
Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28
Совет Думы состоится 28 сентября после пленарного заседания палаты, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:44
2022-09-27T16:44
политика
александр жуков
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Думы состоится 28 сентября после пленарного заседания палаты, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Совет Думы пройдет завтра, 28 сентября, сразу после пленарного заседания, вместо 29 числа", - сообщил Жуков на пленарном заседании во вторник.
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политика, александр жуков, госдума рф
Политика, Александр Жуков, Госдума РФ
16:44 27.09.2022
 
Совет Госдумы перенесли с 29 сентября на 28

Совет Госдумы состоится 28 сентября сразу после пленарного заседания

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Думы состоится 28 сентября после пленарного заседания палаты, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Совет Думы пройдет завтра, 28 сентября, сразу после пленарного заседания, вместо 29 числа", - сообщил Жуков на пленарном заседании во вторник.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:16Специальная военная операция на Украине
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным 27 сентября
 
ПолитикаАлександр ЖуковГосдума РФ
 
 
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