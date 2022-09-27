https://ria.ru/20220927/gorlovka-1819776213.html

Мэр Горловки проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России

Мэр Горловки проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 27.09.2022

Мэр Горловки проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России

Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:50

2022-09-27T13:50

2022-09-27T13:50

в мире

иван приходько

владимир путин

донецкая народная республика

горловка

россия

нато

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России."Я проголосовал", - написал Приходько в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии с момента своего голосования на избирательном участке.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/pasechnik-1819692403.html

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Дарья Буймова

в мире, иван приходько, владимир путин, донецкая народная республика, горловка, россия, нато, референдум в донбассе