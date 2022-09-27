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Мэр Горловки проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 27.09.2022
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Мэр Горловки проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России
Мэр Горловки проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 27.09.2022
Мэр Горловки проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России
Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:50
2022-09-27T13:50
в мире
иван приходько
владимир путин
донецкая народная республика
горловка
россия
нато
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России."Я проголосовал", - написал Приходько в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии с момента своего голосования на избирательном участке.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, иван приходько, владимир путин, донецкая народная республика, горловка, россия, нато, референдум в донбассе
В мире, Иван Приходько, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия, НАТО, Референдум в Донбассе
13:50 27.09.2022
 
Мэр Горловки проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России

Мэр Горловки Приходько проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии регистрирует избирателя во время голосования на референдуме
Член избирательной комиссии регистрирует избирателя во время голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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Член избирательной комиссии регистрирует избирателя во время голосования на референдуме. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России.
"Я проголосовал", - написал Приходько в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии с момента своего голосования на избирательном участке.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Глава ЛНР Леонид Пасечник голосует на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
Глава ЛНР проголосовал на референдуме
 
В миреИван ПриходькоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаГорловкаРоссияНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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