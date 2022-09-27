https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819701452.html

Голосование в ЛНР идет во время обстрелов, сообщил Мирошник

Голосование в ЛНР идет во время обстрелов, сообщил Мирошник - РИА Новости, 27.09.2022

Голосование в ЛНР идет во время обстрелов, сообщил Мирошник

Процесс голосования в ЛНР не прерван несмотря на обстрелы, референдум будет завершен во вторник, заявил глава представительства республики в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:44

2022-09-27T09:44

2022-09-27T09:44

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Процесс голосования в ЛНР не прерван несмотря на обстрелы, референдум будет завершен во вторник, заявил глава представительства республики в РФ Родион Мирошник."Удар был по Алчевску, полный пакет HIMARS прилетел, это очень существенно. Приняты меры, перевели избирательные комиссии местные в бомбоубежище, убрали из-под удара... Где еще могут быть нанесены? Куда они еще ударят? Сложно прогнозировать. Но, тем не менее, ни в Алчевске, ни в других городах процесс голосования не прерван. То есть мы живем давно в той ситуации, когда если бы мы все прервали, пугаясь каждого обстрела, то, наверное, мы давным-давно бы прекратили все процессы, да и в принципе свое существование. Поэтому сейчас у нас люди привыкли к этим процессам. Но голосование будет продолжаться, референдум будет завершен сегодня", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, референдум в донбассе