Голосование в ЛНР идет во время обстрелов, сообщил Мирошник
Глава представительства ЛНР в России Мирошник: голосование идет во время обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Процесс голосования в ЛНР не прерван несмотря на обстрелы, референдум будет завершен во вторник, заявил глава представительства республики в РФ Родион Мирошник.
"Удар был по Алчевску, полный пакет HIMARS прилетел, это очень существенно. Приняты меры, перевели избирательные комиссии местные в бомбоубежище, убрали из-под удара... Где еще могут быть нанесены? Куда они еще ударят? Сложно прогнозировать. Но, тем не менее, ни в Алчевске, ни в других городах процесс голосования не прерван. То есть мы живем давно в той ситуации, когда если бы мы все прервали, пугаясь каждого обстрела, то, наверное, мы давным-давно бы прекратили все процессы, да и в принципе свое существование. Поэтому сейчас у нас люди привыкли к этим процессам. Но голосование будет продолжаться, референдум будет завершен сегодня", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.