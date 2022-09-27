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Цены на газ в Европе закрыли торги ростом почти на 20 процентов

Цены на газ в Европе закрыли торги ростом почти на 20 процентов - РИА Новости, 27.09.2022

Цены на газ в Европе закрыли торги ростом почти на 20 процентов

Биржевые цены на газ, после резкого скачка выше 2100 долларов за тысячу кубометров в приближении закрытия на заявлении "Газпрома", остановились чуть ниже 2070... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:18

2022-09-27T19:18

2022-09-27T19:43

экономика

европа

юрий витренко

цены на нефть

россия

украина

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ, после резкого скачка выше 2100 долларов за тысячу кубометров в приближении закрытия на заявлении "Газпрома", остановились чуть ниже 2070 долларов за тысячу кубометров, к расчетной цене понедельника выросли на 19,8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров (+1,8%), что стало ценовым минимумом. В течение дня цены колебались, но их темпы роста не выходили за пределы 10%. После сообщения "Газпрома" котировки начали резко ускоряться.Ценовой максимум составил 2103,5 доллара (+21,9%). Последние фьючерсы торговались за 2067,7 (+19,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены понедельника - 1725,5 доллара за тысячу кубометров."Газпром" ранее во вторник сообщил, что категорически отвергает требования "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита газа РФ в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. Он также подчеркнул, что считает позицию "Нафтогаза" недружественной, и считает, что ее сохранение может стать основанием для санкций РФ против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять обязательства перед ней, включая оплату.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.Также в мае глава "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему на июнь. В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа, также заявлял он.

https://ria.ru/20220926/frantsiya-1819656623.html

https://ria.ru/20220926/gaz-1819615984.html

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экономика, европа, юрий витренко, цены на нефть, россия, украина, газпром, санкции в отношении россии, нафтогаз украины