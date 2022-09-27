https://ria.ru/20220927/gaz-1819892295.html

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 27.09.2022

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе отреагировали на заявление "Газпрома" по поводу украинской компании "Нафтогаз" ускорением темпов роста более чем на 20% и выше чем РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:34

2022-09-27T18:34

2022-09-27T18:57

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе отреагировали на заявление "Газпрома" по поводу украинской компании "Нафтогаз" ускорением темпов роста более чем на 20% и выше чем 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли сегодняшние торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров (+1,8%), что пока остается ценовым минимумом вторника. В течение дня цены колебались, но их темпы роста не выходили за пределы 10%. После сообщения "Газпрома" котировки начали резко расти.Пока ценовой максимум составляет 2103,5 доллара (+21,9%). По состоянию на 18.40 мск газовые контракты торгуются за 1981,7 доллара (+14,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены понедельника - 1725,5 доллара за тысячу кубометров."Газпром" ранее во вторник сообщил, что категорически отвергает требования "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита газа РФ в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. Он также подчеркнул, что считает позицию "Нафтогаза" недружественной, и считает, что ее сохранение может стать основанием для санкций РФ против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять обязательства перед ней, включая оплату.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.Также в мае глава "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему на июнь. В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа, также заявлял он.

https://ria.ru/20220927/vzryv-1819838420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, газпром, природный газ, россия, нафтогаз украины, украина, в мире, цены