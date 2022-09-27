https://ria.ru/20220927/gaz-1819830202.html
За лето ЕС не добился сокращения зависимости от России, заявил "Газпром"
За лето ЕС не добился сокращения зависимости от России, заявил "Газпром" - РИА Новости, 27.09.2022
За лето ЕС не добился сокращения зависимости от России, заявил "Газпром"
Итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости ЕС от российского природного газа, говорится в корпоративном... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:16
2022-09-27T16:16
2022-09-27T16:16
экономика
россия
норвегия
великобритания
евросоюз
газпром экспорт
газпром
санкции в отношении россии
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ОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости ЕС от российского природного газа, говорится в корпоративном издании "Газпрома" в статье, подготовленной специалистами "Газпром экспорта"."Хотя третий квартал еще не завершен, итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости экономики ЕС от российского природного газа", - считают специалисты.Отмечается, что после начала специальной военной операции России на Украине Еврокомиссия, "вдохновленная удачно складывающейся для европейцев конъюнктурой первого квартала", заявила о возможности сокращения импорта российского газа в 2022 году на две трети до конца года и полного отказа от него после 2023 года. Были также определены мероприятия по достижению поставленных целей."Несмотря на рост собственной газодобычи в первом полугодии, рассчитывать на то, что ЕС может заместить ею российский трубопроводный газ, не приходится. Рост европейской газодобычи в первом полугодии был отмечен только в Норвегии и Великобритании при его отсутствии в ЕС. Норвегия признала, что дальнейшее увеличение добычи упирается в отсутствие перспективных месторождений", - отмечаются в статье."В Великобритании в первом полугодии добыча выросла на четверть, или на 4 миллиарда кубометров, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, но дальнейший прирост добычи связан со сланцевым газом, в отношении которого в британском обществе отсутствует единство", - добавляют авторы статьи.Ставка на СПГ в условиях ограниченных возможностей традиционных поставщиков пока также не сработала, отмечается в статье. В частности, Германия сама признает, что ей еще не удалось договориться с поставщиками, поскольку те заинтересованы в долгосрочных контрактах. При этом в июле поставки СПГ из США оказались ниже июньских из-за аварии на заводе Freeport LNG. Еще одним "черным лебедем" для ЕС стала аномальная жара в июле и августе, повысившая спрос на кондиционирование.В итоге, отмечают авторы, "выйдя на уровень многолетних средних значений в июле, запасы в европейских ПХГ так и не смогли превысить уровень многолетних средних, как того требуют пиковые потребности осенне-зимнего периода, из-за отсутствия на рынке свинговых поставщиков трубопроводного газа". "Ранее эту функцию выполняли голландский, а затем де-факто российский трубопроводный газ", - заключают они.
https://ria.ru/20220927/gaz-1819745291.html
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819398640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, норвегия, великобритания, евросоюз, газпром экспорт, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Норвегия, Великобритания, Евросоюз, Газпром Экспорт, Газпром, Санкции в отношении России
За лето ЕС не добился сокращения зависимости от России, заявил "Газпром"
"Газпром экспорт": июль и август ударили по иллюзии ЕС о сокращении зависимости от России
ОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости ЕС от российского природного газа, говорится в корпоративном издании "Газпрома" в статье, подготовленной специалистами "Газпром экспорта".
"Хотя третий квартал еще не завершен, итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости экономики ЕС от российского природного газа", - считают специалисты.
Отмечается, что после начала специальной военной операции России на Украине
Еврокомиссия, "вдохновленная удачно складывающейся для европейцев конъюнктурой первого квартала", заявила о возможности сокращения импорта российского газа в 2022 году на две трети до конца года и полного отказа от него после 2023 года. Были также определены мероприятия по достижению поставленных целей.
"Несмотря на рост собственной газодобычи в первом полугодии, рассчитывать на то, что ЕС может заместить ею российский трубопроводный газ, не приходится. Рост европейской газодобычи в первом полугодии был отмечен только в Норвегии
и Великобритании
при его отсутствии в ЕС. Норвегия признала, что дальнейшее увеличение добычи упирается в отсутствие перспективных месторождений", - отмечаются в статье.
"В Великобритании в первом полугодии добыча выросла на четверть, или на 4 миллиарда кубометров, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, но дальнейший прирост добычи связан со сланцевым газом, в отношении которого в британском обществе отсутствует единство", - добавляют авторы статьи.
Ставка на СПГ в условиях ограниченных возможностей традиционных поставщиков пока также не сработала, отмечается в статье. В частности, Германия
сама признает, что ей еще не удалось договориться с поставщиками, поскольку те заинтересованы в долгосрочных контрактах. При этом в июле поставки СПГ из США
оказались ниже июньских из-за аварии на заводе Freeport LNG. Еще одним "черным лебедем" для ЕС стала аномальная жара в июле и августе, повысившая спрос на кондиционирование.
В итоге, отмечают авторы, "выйдя на уровень многолетних средних значений в июле, запасы в европейских ПХГ так и не смогли превысить уровень многолетних средних, как того требуют пиковые потребности осенне-зимнего периода, из-за отсутствия на рынке свинговых поставщиков трубопроводного газа". "Ранее эту функцию выполняли голландский, а затем де-факто российский трубопроводный газ", - заключают они.