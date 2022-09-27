https://ria.ru/20220927/gaz-1819745291.html

Цены на газ в Европе поднялись выше 1900 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе поднялись выше 1900 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 27.09.2022

Цены на газ в Европе поднялись выше 1900 долларов за тысячу кубов

Темпы роста биржевых цен на газ в Европе во вторник разогнались до 12%, котировки поднимаются выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:26

2022-09-27T12:26

2022-09-27T12:39

экономика

европа

группа газ

россия

цены на нефть

газпром

северный поток

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Темпы роста биржевых цен на газ в Европе во вторник разогнались до 12%, котировки поднимаются выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров (+1,8%). Пока ценовой максимум составляет 1936,5 доллара за тысячу кубометров (+12,2%). По состоянию на 12.21 мск газовые контракты торгуются за 1925,9 доллара за тысячу кубометров (+11,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены понедельника - 1725,5 доллара за тысячу кубометров.Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Несмотря на снижение в последние дни, они в несколько раз превышают уровни прошлого года, когда цены и так были рекордными. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20220927/utechka-1819735820.html

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экономика, европа, группа газ, россия, цены на нефть, газпром, северный поток