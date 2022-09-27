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"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов - РИА Новости, 27.09.2022
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"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов
"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов - РИА Новости, 27.09.2022
"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов
После рекордно низкого падения фунта стерлингов по отношению к доллару трейдеры ждут дальнейшего обесценивания британской валюты, пишет Bloomberg. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:48
2022-09-27T17:55
экономика
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После рекордно низкого падения фунта стерлингов по отношению к доллару трейдеры ждут дальнейшего обесценивания британской валюты, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, до прошлой недели на фунт уже оказывал давление устойчивый рост курса доллара. Это происходило отчасти из-за того, что высокие цены на энергоносители увеличивали торговый дефицит Великобритании, а повышение ставок Федеральной резервной системы притягивало средства в США. Падение фунта усилилось после того, как правительство нового премьер-министра Лиз Трасс представило планы по масштабному сокращению налогов в условиях замедления экономического роста.Во вторник курс фунта стерлингов по отношению к доллару США подскочил на 0,9 процента, до 1,0789, после потери 6,5 процента в последние пять дней. В середине 2021 года британская валюта стоила около 1,4 доллара, а в 2008-м — два доллара. В последний раз стоимость фунта приближалась к одному доллару в 1985 году.
https://ria.ru/20220907/valyuta-1815033313.html
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экономика, лиз трасс, великобритания, сша
Экономика, Лиз Трасс, Великобритания, США
12:48 27.09.2022 (обновлено: 17:55 27.09.2022)
 
"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов

Bloomberg: британская валюта продолжит обесцениваться

© Unsplash / Christopher BillФунт стерлингов
Фунт стерлингов
© Unsplash / Christopher Bill
Фунт стерлингов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После рекордно низкого падения фунта стерлингов по отношению к доллару трейдеры ждут дальнейшего обесценивания британской валюты, пишет Bloomberg.

"Думаю, ситуация станет только хуже, к сожалению. Я не хочу, чтобы становилось хуже. Я зарабатываю свои деньги именно в этой стране", — приводит СМИ слова инвестиционного стратега Nomura International Джордана Рочестера.

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Как отмечает агентство, до прошлой недели на фунт уже оказывал давление устойчивый рост курса доллара. Это происходило отчасти из-за того, что высокие цены на энергоносители увеличивали торговый дефицит Великобритании, а повышение ставок Федеральной резервной системы притягивало средства в США. Падение фунта усилилось после того, как правительство нового премьер-министра Лиз Трасс представило планы по масштабному сокращению налогов в условиях замедления экономического роста.
Во вторник курс фунта стерлингов по отношению к доллару США подскочил на 0,9 процента, до 1,0789, после потери 6,5 процента в последние пять дней. В середине 2021 года британская валюта стоила около 1,4 доллара, а в 2008-м — два доллара. В последний раз стоимость фунта приближалась к одному доллару в 1985 году.
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