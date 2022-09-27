12:48 27.09.2022 (обновлено: 17:55 27.09.2022)
"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов
Bloomberg: британская валюта продолжит обесцениваться
Фунт стерлингов. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После рекордно низкого падения фунта стерлингов по отношению к доллару трейдеры ждут дальнейшего обесценивания британской валюты, пишет Bloomberg.
"Думаю, ситуация станет только хуже, к сожалению. Я не хочу, чтобы становилось хуже. Я зарабатываю свои деньги именно в этой стране", — приводит СМИ слова инвестиционного стратега Nomura International Джордана Рочестера.
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Как отмечает агентство, до прошлой недели на фунт уже оказывал давление устойчивый рост курса доллара. Это происходило отчасти из-за того, что высокие цены на энергоносители увеличивали торговый дефицит Великобритании, а повышение ставок Федеральной резервной системы притягивало средства в США. Падение фунта усилилось после того, как правительство нового премьер-министра Лиз Трасс представило планы по масштабному сокращению налогов в условиях замедления экономического роста.
Во вторник курс фунта стерлингов по отношению к доллару США подскочил на 0,9 процента, до 1,0789, после потери 6,5 процента в последние пять дней. В середине 2021 года британская валюта стоила около 1,4 доллара, а в 2008-м — два доллара. В последний раз стоимость фунта приближалась к одному доллару в 1985 году.