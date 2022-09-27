https://ria.ru/20220927/funt-1819752574.html

"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов

"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов - РИА Новости, 27.09.2022

"Дальше — хуже". В Британии испугались рекордного падения фунта стерлингов

После рекордно низкого падения фунта стерлингов по отношению к доллару трейдеры ждут дальнейшего обесценивания британской валюты, пишет Bloomberg. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:48

2022-09-27T12:48

2022-09-27T17:55

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После рекордно низкого падения фунта стерлингов по отношению к доллару трейдеры ждут дальнейшего обесценивания британской валюты, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, до прошлой недели на фунт уже оказывал давление устойчивый рост курса доллара. Это происходило отчасти из-за того, что высокие цены на энергоносители увеличивали торговый дефицит Великобритании, а повышение ставок Федеральной резервной системы притягивало средства в США. Падение фунта усилилось после того, как правительство нового премьер-министра Лиз Трасс представило планы по масштабному сокращению налогов в условиях замедления экономического роста.Во вторник курс фунта стерлингов по отношению к доллару США подскочил на 0,9 процента, до 1,0789, после потери 6,5 процента в последние пять дней. В середине 2021 года британская валюта стоила около 1,4 доллара, а в 2008-м — два доллара. В последний раз стоимость фунта приближалась к одному доллару в 1985 году.

https://ria.ru/20220907/valyuta-1815033313.html

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экономика, лиз трасс, великобритания, сша