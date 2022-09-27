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СМИ: Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/frantsiya-1819784409.html
СМИ: Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года
СМИ: Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года - РИА Новости, 27.09.2022
СМИ: Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года
Франция до конца 2022 года планирует начать пятинедельный курс подготовки украинских солдат на территории Польши, сообщила во вторник газета Monde со ссылкой на РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:12
2022-09-27T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
польша
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Франция до конца 2022 года планирует начать пятинедельный курс подготовки украинских солдат на территории Польши, сообщила во вторник газета Monde со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим и направляющие ему вооружения, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину."По нашей информации, министерство обороны решило поддержать миссию по подготовке украинских солдат, согласованную этим летом Евросоюзом, и выработала основные принципы своего участия в ней. Французские военные будут базироваться в Польше, где проведут пятинедельные учения в специализированных военных лагерях. Генштаб выразил желание ускорить этот процесс и приступить к работе до конца 2022 года", – сообщает издание.Принципы организации военной учебной миссии Евросоюза (EUTM) были определены 30 августа в ходе заседания глав минобороны и глав МИД стран ЕС в Праге. Программа и содержание миссии еще обсуждаются и могут быть представлены в середине октября.Ряд европейских стран, включая Данию и Испанию, уже высказали намерение запустить собственные программы подготовки украинских военных, не дожидаясь общей программы Евросоюза.Как отмечает французское издание, прежде участие французских военных ограничивалось инструктажем украинских артиллеристов по использованию пушек Caesar. По информации Елисейского дворца, французской армией были обучены 150 украинских специалистов. Часть французских военных работала в Киеве, другая – в военном лагере Canjuers в департаменте Вар.Франция ранее поставила украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
https://ria.ru/20220927/frantsiya-1819737641.html
https://ria.ru/20220927/zelandiya-1819739419.html
https://ria.ru/20220927/ukraina-1819732284.html
украина
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в мире, украина, франция, россия, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Польша, Вооруженные силы Украины
14:12 27.09.2022
 
СМИ: Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года

Monde: Франция до конца года планирует начать подготовку украинских солдат в Польше

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Франция до конца 2022 года планирует начать пятинедельный курс подготовки украинских солдат на территории Польши, сообщила во вторник газета Monde со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим и направляющие ему вооружения, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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Глава МИД Франции находится с визитом в Киеве
"По нашей информации, министерство обороны решило поддержать миссию по подготовке украинских солдат, согласованную этим летом Евросоюзом, и выработала основные принципы своего участия в ней. Французские военные будут базироваться в Польше, где проведут пятинедельные учения в специализированных военных лагерях. Генштаб выразил желание ускорить этот процесс и приступить к работе до конца 2022 года", – сообщает издание.
Принципы организации военной учебной миссии Евросоюза (EUTM) были определены 30 августа в ходе заседания глав минобороны и глав МИД стран ЕС в Праге. Программа и содержание миссии еще обсуждаются и могут быть представлены в середине октября.
Ряд европейских стран, включая Данию и Испанию, уже высказали намерение запустить собственные программы подготовки украинских военных, не дожидаясь общей программы Евросоюза.
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Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине
Как отмечает французское издание, прежде участие французских военных ограничивалось инструктажем украинских артиллеристов по использованию пушек Caesar. По информации Елисейского дворца, французской армией были обучены 150 украинских специалистов. Часть французских военных работала в Киеве, другая – в военном лагере Canjuers в департаменте Вар.
Франция ранее поставила украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияПольшаВооруженные силы Украины
 
 
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