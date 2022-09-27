https://ria.ru/20220927/eksport-1819700163.html

В Москве назвали победителей премии "Экспортер года"

В Москве назвали победителей премии "Экспортер года" - РИА Новости, 27.09.2022

В Москве назвали победителей премии "Экспортер года"

Победителей Всероссийской премии "Экспортер года" выбрали в Москве, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:38

2022-09-27T09:38

2022-09-27T09:38

экономика

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Победителей Всероссийской премии "Экспортер года" выбрали в Москве, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В Москве назвали победителей Всероссийской премии "Экспортер года" - 29 сентября 2022 года Федеральная конкурсная комиссия определила 19 победителей конкурса, который проводит Российский экспортный центр. В состав комиссии входят представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ", - говорится в сообщении."В этом году итоги конкурса подводятся в экстремальных условиях жестких санкций. И несмотря на санкции, мы видим, что несырьевой неэнергетический экспорт продолжает показывать положительную динамику. Это заслуга тех компаний, которые, несмотря на сложные условия, продвигают и свои интересы, и интересы страны на внешних рынках. Те, кто дошел до финала, уже победители, потому что выжить в этих условиях и тем более показать значимые результаты - уже очень большая победа", - заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов."Участники и победители со всей страны доказывают своим примером, что ни о какой изоляции России на мировых рынках речи не идет, что продукция Made in Russia востребована и ее покупают по всему миру. И речь не только об энергоносителях, во всероссийском конкурсе "Экспортер года" участвуют только компании, которые работают в сфере несырьевого неэнергетического экспорта. Больше всего заявок подали экспортеры из промышленного сектора, на втором месте – экспортеры АПК, третье поделили между собой машиностроительные предприятия и компании, которые экспортируют услуги. Я уверена, что конкурс сейчас стал еще боле важным и актуальным. Поздравляю всех участников федерального этапа и желаю новых побед!" — сказала в свою очередь гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.В результате голосования среди более 100 победителей восьми окружных этапов были выбраны победители в 19 номинациях.Торжественное награждение состоится 20 октября 2022 года в рамках форума "Сделано в России".По решению комиссии в номинациях Экспортер года в сфере услуг в категории "крупный бизнес" и "Прорыв года" второе место разделили две компании. Также две компании разделили третье место в номинациях "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК в категории "малое и среднее предпринимательство" и "Экспортер года в сфере услуг в категории "крупный бизнес".Победителем в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в малом и среднем бизнесе стало ООО "Универсальные терминал системы" (Томская область), которое занимается разработкой и производством интерактивных терминалов для сферы образования и развлечений: песочницы дополненной реальности, интерактивные доски и столы, фотокиоски, интерактивные аттракционы. На втором месте ООО "ВЭЛТ" (Самарская область), которое производит развивающие пазлы, декоративные объемные карты из дерева и акрила, головоломки и другие изделия. Третье место заняло ООО "Композит Групп Челябинск", производящее строительные материалы нового поколения: композитной арматуры, армирующей сетки, гибких связей, композитных каркасов, гнутых элементов, а также оборудования.В крупном бизнесе в одноименной номинации победила компания "СВЕЗА Кострома", которая входит в состав группы "СВЕЗА", мирового лидера в производстве березовой фанеры. Компания отправляет на экспорт клеенную фанеру и плиты. Второе место досталось "СВЕЗА Уральский" из Пермского края, также производящей березовую фанеру и ДСП. Третьим стал "Барнаульский патронный завод" (Алтайский край), который выпускает более 220 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 15 позиций боевых патронов, а также мишени и оборудование для тиров.Экспортером года в сфере машиностроения" (в малом и среднем бизнесе стала компания "Равани-Рус" (Челябинская область) - эксклюзивный экспортер компании LD, которая отправляет на экспорт трубопроводную арматуру. На втором месте - "АвтоГазТранс" (Самарская область) - ведущий завод-изготовитель углекислотного оборудования в России и за рубежом. Третий - российский производитель и ведущий экспортер оборудования для ремонта и изготовления карданных валов ООО "Энсет" (Ростовская область).Лидер в России по созданию транспорта для бизнеса, промышленности, пассажирских перевозок, образовательных и медицинских учреждений, коммунальных и пожарных служб, сельского хозяйства "Группа ГАЗ" (Нижегородская область) стал лучшим экспортером в сфере машиностроения" у крупного бизнеса. За ним - компания "Фригогласс Евразия" (Орловская область), которая производит и отправляет на экспорт холодильники-витрины для прохладительных напитков, в том числе для крупнейших в мире производителей. Третьим стал "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростовская область), входящий в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" у малого бизнеса стало ООО "БС ИнтерАгро" (Краснодарский край). Оно занимается оптовой торговлей зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. Второе место у ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" (Томская область), который производит кедровые орехи, масло, кондитерские изделия из кедровых орехов. Третье место разделили ООО "Агроинвест" (Смоленская область), занимающееся обработкой семян для посадки и ООО "Вердэ" (Санкт-Петербург), производящее натуральные специи и пряности, а также комплексные пищевые добавки.У крупного бизнеса в этой же номинации выиграл "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" (Белгородская область). Один из крупнейших производителей продуктов питания в России, отправляет на экспорт в том числе шрот и рапсовое масло. Второе место заняло АО "Новосибирскхлебопродукт" - агропромышленная компания, экспортирует зерновые и масличные культуры, протеиновые компоненты кормов. На третьем месте "Жировой Комбинат" (Свердловская область), который входит в ГК "Русагро" и занимается переработкой подсолнечника, производством подсолнечного масла, а также потребительских продуктов питания (маргарины, спреды, майонез, горчица, соусы).Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) в малом бизнесе стала компания "Услада" (Самарская область), которая производит вафли, печенье, зефир и другую кондитерскую продукцию. Второе месте у "Соломон-трейд" (Тамбовская область). Компания экспортирует продукцию компании "АгроСоюз", в том числе семечки и арахис под торговыми марками "Станичные" и "Тамбовский волк". Третье - у производителя хлебцев из цельного зерна ООО "Доктор Граин" (Ростовская область).Победителем в такой же номинации у крупного бизнеса стала "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург), ведущий экспортер российского пива. Вторая - "Кофейная Компания "Вокруг Света" (Ярославская область). Лидер в России по объемам производства растворимых напитков из цикория, производитель растворимых напитков из шиповника, какао-напитков, киселей, зернового обжаренного и растворимого кофе. Третье место досталось ООО "Холдинг АКВА" (Ставропольский край). Предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды из кавказских минеральных вод и крупнейший экспортер минеральной воды в Ставрополье. Имеет 17 внешних рынков сбыта — США, КНР, Киргизия, Молдавская Республика, Таджикистан и другие.Номинацию "Экспортер года в сфере услуг" в малом бизнесе выиграла компания "Роббо" (Санкт-Петербург) - разработчик и производитель робототехнических EdTech-наборов.Второе место у ООО "Ронда Софтваре" (Приморский край), которое занимается разработкой программного аппаратного обеспечения для цифровых видеокамер и продажей готовых модулей цифровых видеокамер разного назначения. Третье место у ООО "ВТА ЛАЙН" (Ростовская область), которое предоставляет услуги перевозки разными видами транспорта.Логистическая компания, предоставляющая услуги экспедирования и логистики "Европак-Юг" (Краснодарский край) победила в такой же номинации среди крупного бизнеса. Второе место поделили ООО "ТРАСКО" (Московская область), которое предоставляет полный комплекс услуг по перевозке грузов любой сложности и объема автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом по всему миру и АО "Атомстройэкспорт" (Нижегородская область), которе входит в госкорпорацию "Росатом" и занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, ремонтом машин и оборудования, ремонтом электронного и оптического оборудования, строительство жилых и нежилых зданий. Третье место также присуждено двум компаниям - IT-компании, которая отправляет на экспорт оборудование и решения для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса ООО "НАГ" (Свердловская область) и транспортно-экспедиционной компании, занимающейся грузоперевозками, ООО "АльянсТрансТорг" (Новосибирская область).Трейдером года в малом бизнесе стала компания "Точные Поставки" (Смоленская область) - экспортное агентство, которое отправляет за границу в том числе металл, древесину, косметику и запчасти. На втором месте - ООО "НПО Броня" (Волгоградская область), которе занимается разработкой, производством и реализацией жидких керамический теплоизоляционных, гидроизоляционных, негорючих и огнезащитных покрытий. На третьем месте ООО "ТД Семеновская роспись" (Нижегородская область), которе экспортирует матрешки и деревянные изделия.Среди крупного бизнеса "Трейдером года" стала компания "ПродЭкс" (Республика Татарстан), которая специализируется на экспорте продукции, выпускаемой под торговой маркой "Махеевъ" (майонез, кетчуп), приправы (горчица, хрен, аджика, маринады), джемы, топпинги, конфеты, снэки, печенье, десерты, шоколадные плитки. Второе место у крупнейшего на территории ЕАЭС маркет-плейса "Вайлдберриз" (Московская область). Третье место у ООО "ВИТАЛ" (Красноярский край), которое экспортирует вату из хлопка, мыло, бумагу, войлок и другие товары."Прорывом года" в малом бизнесе стало ООО "Универсальные терминал системы" (Томская область), которое занимается разработкой и производством интерактивных терминалов для сферы образования и развлечений: песочницы дополненной реальности, интерактивные доски и столы, фотокиоски, интерактивные аттракционы. Второе место поделили ООО "Металлопродукция" (Санкт-Петербург) - создатель аксессуаров для транспортных средств: защиты картера, днища, снегоуборочные отвалы, расширители арок системы крепления, хранения и перевозки груза и ООО "Европак". Третье место у ООО "ВЭЛТ".Номинацию "Новая география" выиграла компания "СВЕЗА Уральский", второе место у "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад", третье -у АО "Новосибирскхлебопродукт".Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала индивидуальный предприниматель Наталья Красноперова из Москвы, которая отправляет косметику для бровей и ресниц BrowXenna в 53 страны. На втором месте Тамара Руденко из ООО "Южный Транзит" (Ростовская область), которое занимается таможенным оформлением различных товаров.Среди женщин крупных компаний победила Наталья Зенина из ООО "ПродЭкс", на вторам - глава "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук, на третьем - Наталья Корой из АО "Жировой комбинат".Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в малом бизнесе стал Клим Кравцов из ООО "Завод Фонтанных Арматур" (Челябинская область), которое занимается разработкой и серийным выпуском добычного нефтегазового оборудования. На втором месте Дмитрий Умрилов из ООО "ВДМ Групп" (Кировская область), которое производит RFID-идентификаторов различных форматов и выпуском собственных soft-решений. На третьем месте Ксения Митюк из "Сибирской зерновой компании" (Новосибирская область), которая производит масло, пшеничную муку, занимается посевом зерновых и масличных культур."Ответственным экспортером ESG" в МСП стало ООО "Вердэ", на втором месте "ВЭЛТ", на третьем - ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" (Орловская область), который производит кабели и проводники.В крупном бизнесе в этой номинации победила компания "СВЕЗА Уральский", на втором месте "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург) - ведущий экспортер российского пива. Третье место у "Улан-Удэнского авиационного завода" (Республика Бурятия), который производит авиационную технику, в том числе вертолетов Ми-171.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. По решению комиссии, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

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https://ria.ru/20220305/laboratoriya-1776731503.html

https://ria.ru/20220207/barery-1771473479.html

https://ria.ru/20220201/kompensatsiya-1770474114.html

https://ria.ru/20220126/prodvizhenie-1769579463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия