https://ria.ru/20220927/ekipirovka-1819854798.html
Украинские военные пожаловались на нехватку зимней экипировки, сообщили СМИ
Украинские военные пожаловались на нехватку зимней экипировки, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские военные пожаловались на нехватку зимней экипировки, сообщили СМИ
Украинские военные жалуются на нехватку зимней экипировки, многие вынуждены покупать ее за свой счет, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:01
2022-09-27T17:01
2022-09-27T17:01
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вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские военные жалуются на нехватку зимней экипировки, многие вынуждены покупать ее за свой счет, пишет украинское издание "Страна".Он рассказал, что, по версии его командования, склады бригады были уничтожены еще в начале российской спецоперации, из-за чего многие сослуживцы вынуждены закупать зимнюю форму за свои деньги.Сержант по имени Константин сообщил "Стране", что зимнюю экипировку его подразделению выдали еще летом, но он сам и его сослуживцы были вынуждены бросить вещи при отступлении. "По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого", - отметил он.В свою очередь старослужащий контрактник, уже третий год состоящий в украинских войсках, рассказал, что зимнюю экипировку получил только в январе 2022 года, но к этому моменту уже обзавелся собственным комплектом, а потому отказался от казенных вещей. "Что было потом с той формой, от которой я отказался, не знаю. Но видел на сайтах, как продается форма ВСУ спекулянтами – с бирками ВСУ. Слышал, что многие офицеры тылового обеспечения приторговывают формой", - добавил он.Волонтеры также жалуются на обеспечение войск. "Большинство ребят на передовой полностью одеты исключительно благодаря нашей помощи. Если бы не мы, пацаны ходили бы в обносках", - сказал один из них.Отмечается, что украинским войскам не хватает не только одежды, но и генераторов, палаток, спальных мешков и полевых печей.
https://ria.ru/20220927/frantsiya-1819784409.html
https://ria.ru/20220927/ukraina-1819732284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Украинские военные пожаловались на нехватку зимней экипировки, сообщили СМИ
"Страна": украинские военные пожаловались на нехватку зимней экипировки
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Украинские военные жалуются на нехватку зимней экипировки, многие вынуждены покупать ее за свой счет, пишет украинское издание "Страна
".
"В нашей бригаде зимнее обмундирование пока даже не собираются выдавать, несмотря на то, что многие солдаты и офицеры уже задают вопросы", - приводит издание слова лейтенанта украинских вооруженных сил по имени Ярослав.
Он рассказал, что, по версии его командования, склады бригады были уничтожены еще в начале российской спецоперации, из-за чего многие сослуживцы вынуждены закупать зимнюю форму за свои деньги.
Сержант по имени Константин сообщил "Стране", что зимнюю экипировку его подразделению выдали еще летом, но он сам и его сослуживцы были вынуждены бросить вещи при отступлении. "По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого", - отметил он.
В свою очередь старослужащий контрактник, уже третий год состоящий в украинских войсках, рассказал, что зимнюю экипировку получил только в январе 2022 года, но к этому моменту уже обзавелся собственным комплектом, а потому отказался от казенных вещей. "Что было потом с той формой, от которой я отказался, не знаю. Но видел на сайтах, как продается форма ВСУ
спекулянтами – с бирками ВСУ. Слышал, что многие офицеры тылового обеспечения приторговывают формой", - добавил он.
Волонтеры также жалуются на обеспечение войск. "Большинство ребят на передовой полностью одеты исключительно благодаря нашей помощи. Если бы не мы, пацаны ходили бы в обносках", - сказал один из них.
Отмечается, что украинским войскам не хватает не только одежды, но и генераторов, палаток, спальных мешков и полевых печей.