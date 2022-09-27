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Донецк частично остался без света - РИА Новости, 27.09.2022
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Донецк частично остался без света
Донецк частично остался без света - РИА Новости, 27.09.2022
Донецк частично остался без света
Центральный Ворошиловский район Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за боевых действий, сообщил во вторник мэр... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:25
2022-09-27T16:25
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Центральный Ворошиловский район Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за боевых действий, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Во вторник, в последний день голосования на референдуме по вопросу вхождения ДНР в состав РФ, избирательные участки открылись для всех граждан республики, желающих проголосовать, в 8.00 и закрылись в 16.00 (совпадает с мск).Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
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украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс
16:25 27.09.2022
 
Донецк частично остался без света

Мэр Донецка Кулемзин: город частично остался без света из-за боевых действий

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкНабережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке
Набережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Набережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Центральный Ворошиловский район Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за боевых действий, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате боевых действий повреждено электроснабжение города. Без света частично остались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка", - написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник, в последний день голосования на референдуме по вопросу вхождения ДНР в состав РФ, избирательные участки открылись для всех граждан республики, желающих проголосовать, в 8.00 и закрылись в 16.00 (совпадает с мск).
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Больше порядка будет – житель о Мариуполе после референдума - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
15:50
Беженцы из ДНР в Нижнем Новгороде рассказали о голосовании на референдуме
 
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