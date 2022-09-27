https://ria.ru/20220927/donetsk-1819835032.html

Донецк частично остался без света

Донецк частично остался без света - РИА Новости, 27.09.2022

Донецк частично остался без света

Центральный Ворошиловский район Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за боевых действий, сообщил во вторник мэр... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:25

2022-09-27T16:25

2022-09-27T16:25

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Центральный Ворошиловский район Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за боевых действий, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Во вторник, в последний день голосования на референдуме по вопросу вхождения ДНР в состав РФ, избирательные участки открылись для всех граждан республики, желающих проголосовать, в 8.00 и закрылись в 16.00 (совпадает с мск).Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819821442.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Владимир Лаврентьев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс