https://ria.ru/20220927/donetsk-1819835032.html
Донецк частично остался без света
Донецк частично остался без света - РИА Новости, 27.09.2022
Донецк частично остался без света
Центральный Ворошиловский район Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за боевых действий, сообщил во вторник мэр... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:25
2022-09-27T16:25
2022-09-27T16:25
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Центральный Ворошиловский район Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за боевых действий, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Во вторник, в последний день голосования на референдуме по вопросу вхождения ДНР в состав РФ, избирательные участки открылись для всех граждан республики, желающих проголосовать, в 8.00 и закрылись в 16.00 (совпадает с мск).Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819821442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Донецк частично остался без света
Мэр Донецка Кулемзин: город частично остался без света из-за боевых действий