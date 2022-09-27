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В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная - РИА Новости, 27.09.2022
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В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная
В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная - РИА Новости, 27.09.2022
В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная
Обстановка в центре Донецка в преддверии открытия участков для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России спокойная, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T07:00
2022-09-27T07:00
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Обстановка в центре Донецка в преддверии открытия участков для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Изредка слышны звуки залпов контрбатарейной борьбы. На улицах достаточно малолюдно - отдельные пешеходы идут на работу, по дороге собираясь зайти на участки для голосования. Проезжает личный и общественный автотранспорт.Участки, которые откроются в 8.00 по местному времени (совпадает с мск), украшены шариками и флагами ДНР.Накануне председатель центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил, что явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам четырех дней выездного голосования составила 86,89%. За четыре дня в ДНР проголосовали почти полтора миллиона человек, голосование прошло без нарушений.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вечером в понедельник и в ночь на вторник выпустили крупнокалиберные снаряды по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/referendum-1819666139.html
https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, донецк (днр), референдумы на освобожденных территориях, в мире
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк (ДНР), Референдумы на освобожденных территориях, В мире
07:00 27.09.2022
 
В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная

В центре Донецка обстановка в преддверии открытия участков для голосования спокойная

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Обстановка в центре Донецка в преддверии открытия участков для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Изредка слышны звуки залпов контрбатарейной борьбы. На улицах достаточно малолюдно - отдельные пешеходы идут на работу, по дороге собираясь зайти на участки для голосования. Проезжает личный и общественный автотранспорт.
Женщина из Донецкой народной республики голосует на референдуме на избирательном участке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 23:27
Референдум в ДНР проходит без происшествий, рассказал глава ЦИК
Участки, которые откроются в 8.00 по местному времени (совпадает с мск), украшены шариками и флагами ДНР.
Накануне председатель центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил, что явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам четырех дней выездного голосования составила 86,89%. За четыре дня в ДНР проголосовали почти полтора миллиона человек, голосование прошло без нарушений.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вечером в понедельник и в ночь на вторник выпустили крупнокалиберные снаряды по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 12:45
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)Референдумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
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