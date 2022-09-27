В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная
В центре Донецка обстановка в преддверии открытия участков для голосования спокойная
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Обстановка в центре Донецка в преддверии открытия участков для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Изредка слышны звуки залпов контрбатарейной борьбы. На улицах достаточно малолюдно - отдельные пешеходы идут на работу, по дороге собираясь зайти на участки для голосования. Проезжает личный и общественный автотранспорт.
Участки, которые откроются в 8.00 по местному времени (совпадает с мск), украшены шариками и флагами ДНР.
Накануне председатель центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил, что явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам четырех дней выездного голосования составила 86,89%. За четыре дня в ДНР проголосовали почти полтора миллиона человек, голосование прошло без нарушений.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вечером в понедельник и в ночь на вторник выпустили крупнокалиберные снаряды по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.