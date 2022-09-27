https://ria.ru/20220927/donetsk-1819682259.html

В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная

В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная - РИА Новости, 27.09.2022

В Донецке обстановка перед открытием участков для голосования спокойная

Обстановка в центре Донецка в преддверии открытия участков для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России спокойная, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T07:00

2022-09-27T07:00

2022-09-27T07:00

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

референдумы на освобожденных территориях

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg

ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Обстановка в центре Донецка в преддверии открытия участков для голосования на референдуме о присоединении ДНР к России спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Изредка слышны звуки залпов контрбатарейной борьбы. На улицах достаточно малолюдно - отдельные пешеходы идут на работу, по дороге собираясь зайти на участки для голосования. Проезжает личный и общественный автотранспорт.Участки, которые откроются в 8.00 по местному времени (совпадает с мск), украшены шариками и флагами ДНР.Накануне председатель центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил, что явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам четырех дней выездного голосования составила 86,89%. За четыре дня в ДНР проголосовали почти полтора миллиона человек, голосование прошло без нарушений.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вечером в понедельник и в ночь на вторник выпустили крупнокалиберные снаряды по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819666139.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, донецк (днр), референдумы на освобожденных территориях, в мире