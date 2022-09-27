https://ria.ru/20220927/donbass-1819798353.html
Беженцы из ЛНР на Кубани рассказали о выборе на референдуме
Беженцы из ЛНР на Кубани рассказали о выборе на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Беженцы из ЛНР на Кубани рассказали о выборе на референдуме
Беженцы из Попасной, супруги Наталья и Николай Сенцовы на референдуме в Краснодаре рассказали РИА Новости, что проголосовали за вхождение Луганской Народной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:50
2022-09-27T14:50
2022-09-27T14:54
владимир путин
россия
луганская народная республика
луганск
нато
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819794750_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa22c2ef3062f79959cd03e9e56a155d.jpg
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Беженцы из Попасной, супруги Наталья и Николай Сенцовы на референдуме в Краснодаре рассказали РИА Новости, что проголосовали за вхождение Луганской Народной Республики в состав РФ в надежде вернуться домой.Голосование в рамках референдума по вопросу вхождения в состав РФ для граждан ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей организовано на территории Краснодарского края.Сенцовы приехали из Попасной к родственникам на Кубань 27 марта. "Города нашего нет, дома нашего нет, вообще ничего нет - все с землей сравняли. Украинские военные сказали в 2014 году: когда мы будем уходить, мы ваш город сравняем с землей. Так они и сделали", - рассказывает Наталья.Супруги проголосовали за вхождение в состав России, они ждали этого 8 лет. "Может быть, вернёмся домой. Хотя говорят, наш город не будут отстраивать, потому что сильно большие разрушения", - добавляет Наталья.Жительница Луганска Валерия Щербакова рассказала РИА Новости, что приехала на Кубань в 2016 году после того, как ее мама, ветеран труда, умерла от голода, так как украинские власти не выплачивали ей пенсию. Теперь, проголосовав на референдуме, она надеется на воссоединение с Россией. Женщина отметила, что с 1992 года ждала воссоединения с Россией. "Я же с Луганска, как я могла проголосовать?.. Мы одна страна, один народ, как иначе может быть?" - заключила она.Зоя, Валентина и Надежда из посёлка Новоанновка несколько месяцев пробыли в зоне боевых действий, живут в Краснодаре с 2014 года."Когда мы сидели, а вокруг взрывались снаряды, молились: Россия, спаси нас", - рассказывает Валентина.Женщины отмечают, что проголосовали за присоединение. "Это мечта с 14-го года, потому что когда собственное правительство от тебя отказалось и убивает, то я не вижу другого выхода", - отмечает Зоя.Они надеются, что после присоединения ЛНР к России перестанут гибнуть дети и старики смогут спокойно жить.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819797034.html
https://ria.ru/20220927/mariupol-1819789807.html
https://ria.ru/20220927/referendum-1819782895.html
россия
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819794750_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_424fdef8ac315f4ff05a32f2382d18c5.jpg
"Мы хотим домой": последний день голосования на освобожденных территориях
Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей активно идут на избирательные участки. Тысячи желающих проголосовать не скрывают свой выбор, у многих в руках российские флаги.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября. Первые четыре дня голосование в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно.
Несмотря на обстрелы и провокации Киева, явка в регионах превысила 60%.
2022-09-27T14:50
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, луганская народная республика, луганск, нато, референдум в донбассе
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, НАТО, Референдум в Донбассе
14:50 27.09.2022 (обновлено: 14:54 27.09.2022)
Беженцы из ЛНР на Кубани рассказали о выборе на референдуме
Беженцы из ЛНР на Кубани рассказали, что мечтали вернуться в состав России с 2014 года
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Беженцы из Попасной, супруги Наталья и Николай Сенцовы на референдуме в Краснодаре рассказали РИА Новости, что проголосовали за вхождение Луганской Народной Республики в состав РФ в надежде вернуться домой.
Голосование в рамках референдума по вопросу вхождения в состав РФ для граждан ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей организовано на территории Краснодарского края.
Сенцовы приехали из Попасной к родственникам на Кубань 27 марта. "Города нашего нет, дома нашего нет, вообще ничего нет - все с землей сравняли. Украинские военные сказали в 2014 году: когда мы будем уходить, мы ваш город сравняем с землей. Так они и сделали", - рассказывает Наталья.
Супруги проголосовали за вхождение в состав России, они ждали этого 8 лет. "Может быть, вернёмся домой. Хотя говорят, наш город не будут отстраивать, потому что сильно большие разрушения", - добавляет Наталья.
Жительница Луганска Валерия Щербакова рассказала РИА Новости, что приехала на Кубань в 2016 году после того, как ее мама, ветеран труда, умерла от голода, так как украинские власти не выплачивали ей пенсию. Теперь, проголосовав на референдуме, она надеется на воссоединение с Россией. Женщина отметила, что с 1992 года ждала воссоединения с Россией. "Я же с Луганска, как я могла проголосовать?.. Мы одна страна, один народ, как иначе может быть?" - заключила она.
Зоя, Валентина и Надежда из посёлка Новоанновка несколько месяцев пробыли в зоне боевых действий, живут в Краснодаре с 2014 года.
"Когда мы сидели, а вокруг взрывались снаряды, молились: Россия, спаси нас", - рассказывает Валентина.
Женщины отмечают, что проголосовали за присоединение. "Это мечта с 14-го года, потому что когда собственное правительство от тебя отказалось и убивает, то я не вижу другого выхода", - отмечает Зоя.
Они надеются, что после присоединения ЛНР к России перестанут гибнуть дети и старики смогут спокойно жить.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.