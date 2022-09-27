https://ria.ru/20220927/donbass-1819798353.html

Беженцы из ЛНР на Кубани рассказали о выборе на референдуме

Беженцы из ЛНР на Кубани рассказали о выборе на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

Беженцы из ЛНР на Кубани рассказали о выборе на референдуме

Беженцы из Попасной, супруги Наталья и Николай Сенцовы на референдуме в Краснодаре рассказали РИА Новости, что проголосовали за вхождение Луганской Народной... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:50

2022-09-27T14:50

2022-09-27T14:54

владимир путин

россия

луганская народная республика

луганск

нато

референдум в донбассе

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КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Беженцы из Попасной, супруги Наталья и Николай Сенцовы на референдуме в Краснодаре рассказали РИА Новости, что проголосовали за вхождение Луганской Народной Республики в состав РФ в надежде вернуться домой.Голосование в рамках референдума по вопросу вхождения в состав РФ для граждан ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей организовано на территории Краснодарского края.Сенцовы приехали из Попасной к родственникам на Кубань 27 марта. "Города нашего нет, дома нашего нет, вообще ничего нет - все с землей сравняли. Украинские военные сказали в 2014 году: когда мы будем уходить, мы ваш город сравняем с землей. Так они и сделали", - рассказывает Наталья.Супруги проголосовали за вхождение в состав России, они ждали этого 8 лет. "Может быть, вернёмся домой. Хотя говорят, наш город не будут отстраивать, потому что сильно большие разрушения", - добавляет Наталья.Жительница Луганска Валерия Щербакова рассказала РИА Новости, что приехала на Кубань в 2016 году после того, как ее мама, ветеран труда, умерла от голода, так как украинские власти не выплачивали ей пенсию. Теперь, проголосовав на референдуме, она надеется на воссоединение с Россией. Женщина отметила, что с 1992 года ждала воссоединения с Россией. "Я же с Луганска, как я могла проголосовать?.. Мы одна страна, один народ, как иначе может быть?" - заключила она.Зоя, Валентина и Надежда из посёлка Новоанновка несколько месяцев пробыли в зоне боевых действий, живут в Краснодаре с 2014 года."Когда мы сидели, а вокруг взрывались снаряды, молились: Россия, спаси нас", - рассказывает Валентина.Женщины отмечают, что проголосовали за присоединение. "Это мечта с 14-го года, потому что когда собственное правительство от тебя отказалось и убивает, то я не вижу другого выхода", - отмечает Зоя.Они надеются, что после присоединения ЛНР к России перестанут гибнуть дети и старики смогут спокойно жить.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819797034.html

https://ria.ru/20220927/mariupol-1819789807.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819782895.html

россия

луганская народная республика

луганск

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Дарья Буймова

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"Мы хотим домой": последний день голосования на освобожденных территориях Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей активно идут на избирательные участки. Тысячи желающих проголосовать не скрывают свой выбор, у многих в руках российские флаги. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября. Первые четыре дня голосование в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно. Несмотря на обстрелы и провокации Киева, явка в регионах превысила 60%. 2022-09-27T14:50 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, луганская народная республика, луганск, нато, референдум в донбассе