https://ria.ru/20220927/donbass-1819771703.html

Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всей страны

Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всей страны - РИА Новости, 27.09.2022

Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всей страны

Спасение людей на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России, этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:42

2022-09-27T13:42

2022-09-27T13:49

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Спасение людей на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России, этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир Путин.Референдумы о присоединении к РФ проходят в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях."Конечно, сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями", - сказал Путин, завершая совещание о ходе сезонных полевых работ.Он напомнил известную истину о том, что хлеб - всему голова. "Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу "Хлеб – всему голова", этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших – с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках. Поэтому я выражаю слова благодарности за то, что сделано до настоящего момента", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе