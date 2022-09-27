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Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всей страны - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/donbass-1819771703.html
Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всей страны
Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всей страны - РИА Новости, 27.09.2022
Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всей страны
Спасение людей на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России, этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:42
2022-09-27T13:49
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Спасение людей на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России, этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир Путин.Референдумы о присоединении к РФ проходят в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях."Конечно, сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями", - сказал Путин, завершая совещание о ходе сезонных полевых работ.Он напомнил известную истину о том, что хлеб - всему голова. "Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу "Хлеб – всему голова", этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших – с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках. Поэтому я выражаю слова благодарности за то, что сделано до настоящего момента", - добавил глава государства.
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владимир путин, общество, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
13:42 27.09.2022 (обновлено: 13:49 27.09.2022)
 
Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всей страны

Путин назвал спасение людей в Донбассе центром внимания всего общества и всей страны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Спасение людей на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России, этот вопрос стоит во главе угла, заявил президент РФ Владимир Путин.
Референдумы о присоединении к РФ проходят в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
"Конечно, сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями", - сказал Путин, завершая совещание о ходе сезонных полевых работ.
Он напомнил известную истину о том, что хлеб - всему голова. "Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу "Хлеб – всему голова", этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших – с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках. Поэтому я выражаю слова благодарности за то, что сделано до настоящего момента", - добавил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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