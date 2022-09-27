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Исполнительный продюсер "Дома дракона" покидает свой пост - РИА Новости, 27.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220927/domdrakona-1819779098.html
Исполнительный продюсер "Дома дракона" покидает свой пост
Исполнительный продюсер "Дома дракона" покидает свой пост - РИА Новости, 27.09.2022
Исполнительный продюсер "Дома дракона" покидает свой пост
Исполнительный продюсер "Дома Дракона" Жослин Диас покидает пост, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:48
2022-09-27T14:48
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
джордж мартин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Исполнительный продюсер "Дома Дракона" Жослин Диас покидает пост, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, у нее был контракт на год с опцией продления на второй, но пока об этом нет речи. Ранее со своего поста ушел из один шоураннеров — Мигель Сапочник. Утверждалось, что он будет работать над проектом как исполнительный продюсер. Шоураннером останется Райан Кондал. Вместе с Сапочником он работал над первым сезоном "Дома Дракона". Кондал продолжит сотрудничество с писателем Джорджем Мартином."Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". Его премьера прошла 21 августа. Вскоре после нее стало известно о продлении сериала еще на один сезон.
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новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), Джордж Мартин
14:48 27.09.2022
 
Исполнительный продюсер "Дома дракона" покидает свой пост

Исполнительный продюсер "Дома дракона" Жослин Диас покидает свой пост

© AmediatekaКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© Amediateka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Исполнительный продюсер "Дома Дракона" Жослин Диас покидает пост, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, у нее был контракт на год с опцией продления на второй, но пока об этом нет речи.
Ранее со своего поста ушел из один шоураннеров — Мигель Сапочник. Утверждалось, что он будет работать над проектом как исполнительный продюсер.
Шоураннером останется Райан Кондал. Вместе с Сапочником он работал над первым сезоном "Дома Дракона". Кондал продолжит сотрудничество с писателем Джорджем Мартином.
"Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". Его премьера прошла 21 августа. Вскоре после нее стало известно о продлении сериала еще на один сезон.
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