https://ria.ru/20220901/domdrakona-1813671165.html
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона"
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" - РИА Новости, 01.09.2022
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона"
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" после трех лет работы над проектом, сообщает Deadline. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:14
2022-09-01T13:14
2022-09-01T13:14
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" после трех лет работы над проектом, сообщает Deadline. В команде сериала он останется в качестве исполнительного продюсера второго сезона. Шоураннером будет Райан Кондал. Вместе с Сапочником он работал над первой частью "Дома Дракона". Кондал продолжит сотрудничать с писателем и одним из создателей сериала Джорджем Мартином. Также стало известно, что ветеран "Игры престолов" Алан Тейлор снимет несколько эпизодов и будет одним из исполнительных продюсеров "Дома Дракона".Экс-шоураннер заключил сделку с HBO и займется разработкой новых проектов."Дом Дракона" стартовал в эфире 21 августа. На платформах HBO и HBO Max первую серию посмотрели 9,9 миллионов зрителей, для компании это рекорд по показам премьерного эпизода. Вскоре после релиза было объявлено о продлении шоу на второй сезон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, что посмотреть , игра престолов (сериал), кино и сериалы, джордж мартин
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Игра престолов (сериал), Кино и сериалы, Джордж Мартин
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона"
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона", но останется в проекте
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" после трех лет работы над проектом, сообщает
Deadline.
В команде сериала он останется в качестве исполнительного продюсера второго сезона.
Шоураннером будет Райан Кондал. Вместе с Сапочником он работал над первой частью "Дома Дракона". Кондал продолжит сотрудничать с писателем и одним из создателей сериала Джорджем Мартином.
Также стало известно, что ветеран "Игры престолов" Алан Тейлор снимет несколько эпизодов и будет одним из исполнительных продюсеров "Дома Дракона".
"Мне было трудно решиться уйти (с этой должности, — Прим.ред.). Но я знаю, что сделал правильный выбор — в личном и профессиональном плане. Меня успокаивает, что теперь Алан присоединился к шоу. Я его давно знаю и уважаю. Сериал в надежных руках", — заявил Сапочник.
Экс-шоураннер заключил сделку с HBO и займется разработкой новых проектов.
"Дом Дракона" стартовал в эфире 21 августа. На платформах HBO и HBO Max первую серию посмотрели 9,9 миллионов зрителей, для компании это рекорд по показам премьерного эпизода. Вскоре после релиза было объявлено о продлении шоу на второй сезон.