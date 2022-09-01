https://ria.ru/20220901/domdrakona-1813671165.html

Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона"

Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" - РИА Новости, 01.09.2022

Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона"

Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" после трех лет работы над проектом, сообщает Deadline. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:14

2022-09-01T13:14

2022-09-01T13:14

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" после трех лет работы над проектом, сообщает Deadline. В команде сериала он останется в качестве исполнительного продюсера второго сезона. Шоураннером будет Райан Кондал. Вместе с Сапочником он работал над первой частью "Дома Дракона". Кондал продолжит сотрудничать с писателем и одним из создателей сериала Джорджем Мартином. Также стало известно, что ветеран "Игры престолов" Алан Тейлор снимет несколько эпизодов и будет одним из исполнительных продюсеров "Дома Дракона".Экс-шоураннер заключил сделку с HBO и займется разработкой новых проектов."Дом Дракона" стартовал в эфире 21 августа. На платформах HBO и HBO Max первую серию посмотрели 9,9 миллионов зрителей, для компании это рекорд по показам премьерного эпизода. Вскоре после релиза было объявлено о продлении шоу на второй сезон.

https://ria.ru/20220831/domdrakona-1813409987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, что посмотреть , игра престолов (сериал), кино и сериалы, джордж мартин