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Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" - РИА Новости, 01.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220901/domdrakona-1813671165.html
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона"
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" - РИА Новости, 01.09.2022
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона"
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" после трех лет работы над проектом, сообщает Deadline. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:14
2022-09-01T13:14
культура
новости культуры
что посмотреть
игра престолов (сериал)
кино и сериалы
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" после трех лет работы над проектом, сообщает Deadline. В команде сериала он останется в качестве исполнительного продюсера второго сезона. Шоураннером будет Райан Кондал. Вместе с Сапочником он работал над первой частью "Дома Дракона". Кондал продолжит сотрудничать с писателем и одним из создателей сериала Джорджем Мартином. Также стало известно, что ветеран "Игры престолов" Алан Тейлор снимет несколько эпизодов и будет одним из исполнительных продюсеров "Дома Дракона".Экс-шоураннер заключил сделку с HBO и займется разработкой новых проектов."Дом Дракона" стартовал в эфире 21 августа. На платформах HBO и HBO Max первую серию посмотрели 9,9 миллионов зрителей, для компании это рекорд по показам премьерного эпизода. Вскоре после релиза было объявлено о продлении шоу на второй сезон.
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новости культуры, что посмотреть , игра престолов (сериал), кино и сериалы, джордж мартин
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Игра престолов (сериал), Кино и сериалы, Джордж Мартин
13:14 01.09.2022
 
Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона"

Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона", но останется в проекте

© HBO Max/YoutubeКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© HBO Max/Youtube
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мигель Сапочник уходит с поста шоураннера "Дома Дракона" после трех лет работы над проектом, сообщает Deadline.
© AFP 2022 / Chris DelmasМигель Сапочник
Мигель Сапочник - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Chris Delmas
Мигель Сапочник
В команде сериала он останется в качестве исполнительного продюсера второго сезона.
Шоураннером будет Райан Кондал. Вместе с Сапочником он работал над первой частью "Дома Дракона". Кондал продолжит сотрудничать с писателем и одним из создателей сериала Джорджем Мартином.
Также стало известно, что ветеран "Игры престолов" Алан Тейлор снимет несколько эпизодов и будет одним из исполнительных продюсеров "Дома Дракона".
"Мне было трудно решиться уйти (с этой должности, — Прим.ред.). Но я знаю, что сделал правильный выбор — в личном и профессиональном плане. Меня успокаивает, что теперь Алан присоединился к шоу. Я его давно знаю и уважаю. Сериал в надежных руках", — заявил Сапочник.
Экс-шоураннер заключил сделку с HBO и займется разработкой новых проектов.
"Дом Дракона" стартовал в эфире 21 августа. На платформах HBO и HBO Max первую серию посмотрели 9,9 миллионов зрителей, для компании это рекорд по показам премьерного эпизода. Вскоре после релиза было объявлено о продлении шоу на второй сезон.
Кадр из сериала Дом Дракона
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