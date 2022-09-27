https://ria.ru/20220927/dodon-1819804268.html

Апелляционная палата продлила домашний арест Додона

Апелляционная палата продлила домашний арест Додона - РИА Новости, 27.09.2022

Апелляционная палата продлила домашний арест Додона

Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом до 21 октября, во вторник Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов об... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:01

2022-09-27T15:01

2022-09-27T15:33

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон остается под домашним арестом до 21 октября, во вторник Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов об отмене меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник Апелляционная палата рассматривала обращение адвокатов Додона о его освобождении из-под домашнего ареста. Сторона обвинения, напротив, настаивала на том, чтобы арест был продлен на 30 суток. Ранее суд первой инстанции вынес решение о домашнем аресте политику на 20 суток."Запрос стороны защиты отклонен. Решение районного суда о домашнем аресте на 20 суток необоснованно. Вердикт судейской коллегии АП: продлить Игорю Додону ордер на домашний арест до 21 октября, то есть на 30 суток", - говорится в постановлении судей Апелляционной палаты.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".С начала лета в отношении ряда политических деятелей Молдавии были возбуждены уголовные дела, власти заявляют, что данные процессы связаны с борьбой с коррупцией. Оппозиция в свою очередь настаивает на том, что руководство страны, а также правящая партия "Действие и солидарность", под контролем которой находятся и парламент, и правительство, запустили "политические репрессии", чтобы обезглавить протестные волнения в стране.

https://ria.ru/20220918/kishinev-1817675239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь додон, молдавия, в мире