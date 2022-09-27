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Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России - РИА Новости, 28.09.2022
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Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России
Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России - РИА Новости, 28.09.2022
Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России
За вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей, свидетельствуют данные ЦИК ДНР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T23:45
2022-09-28T00:01
цик днр
референдум в донбассе
россия
в мире
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. За вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей, свидетельствуют данные ЦИК ДНР.Согласно данным, обработано 100 процентов протоколов. В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51 процента от общего числа избирателей.Против проголосовало 0,62 процента избирателей.
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цик днр, референдум в донбассе, россия, в мире, донецкая народная республика
ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика
23:45 27.09.2022 (обновлено: 00:01 28.09.2022)
 
Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России

ЦИК ДНР: более 99 процентов жителей республики поддержали присоединение к России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. За вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей, свидетельствуют данные ЦИК ДНР.
Согласно данным, обработано 100 процентов протоколов. В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51 процента от общего числа избирателей.
Против проголосовало 0,62 процента избирателей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
 
ЦИК ДНРРеферендум в ДонбассеРоссияВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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