https://ria.ru/20220927/dnr-1819941880.html

Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России

Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России - РИА Новости, 28.09.2022

Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России

За вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей, свидетельствуют данные ЦИК ДНР. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T23:45

2022-09-27T23:45

2022-09-28T00:01

цик днр

референдум в донбассе

россия

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. За вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей, свидетельствуют данные ЦИК ДНР.Согласно данным, обработано 100 процентов протоколов. В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51 процента от общего числа избирателей.Против проголосовало 0,62 процента избирателей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

россия

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цик днр, референдум в донбассе, россия, в мире, донецкая народная республика