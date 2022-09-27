https://ria.ru/20220927/dnr-1819941880.html
Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России
Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России - РИА Новости, 28.09.2022
Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России
За вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей, свидетельствуют данные ЦИК ДНР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T23:45
2022-09-27T23:45
2022-09-28T00:01
цик днр
референдум в донбассе
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в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. За вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей, свидетельствуют данные ЦИК ДНР.Согласно данным, обработано 100 процентов протоколов. В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51 процента от общего числа избирателей.Против проголосовало 0,62 процента избирателей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html
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цик днр, референдум в донбассе, россия, в мире, донецкая народная республика
ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика
23:45 27.09.2022 (обновлено: 00:01 28.09.2022)
Более 99 процентов жителей ДНР поддержали присоединение к России
ЦИК ДНР: более 99 процентов жителей республики поддержали присоединение к России