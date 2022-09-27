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В ДНР обработали 82 процента протоколов - РИА Новости, 27.09.2022
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В ДНР обработали 82 процента протоколов
В ДНР обработали 82 процента протоколов - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР обработали 82 процента протоколов
По итогам обработки 82% протоколов за вхождение в РФ в ДНР проголосовали 99,06% ее жителей, заявил во вторник журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:29
2022-09-27T23:30
россия
цик днр
референдум в донбассе
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК (ДНР), 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 82% протоколов за вхождение в РФ в ДНР проголосовали 99,06% ее жителей, заявил во вторник журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Нами уже обработано 82% протоколов. Из этого числа за свои голоса отдали 99,06%, против проголосовали 0,68%. Сейчас мы удаляемся в комнату для совещаний для окончательного подведения итогов установления результатов референдума", - заявил он.
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россия, цик днр, референдум в донбассе, в мире, донецкая народная республика
Россия, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе, В мире, Донецкая Народная Республика
23:29 27.09.2022 (обновлено: 23:30 27.09.2022)
 
В ДНР обработали 82 процента протоколов

В ДНР 99 процентов жителей проголосовали за вступление республики в состав России

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Урна с бюллетенями - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ДОНЕЦК (ДНР), 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 82% протоколов за вхождение в РФ в ДНР проголосовали 99,06% ее жителей, заявил во вторник журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
"Нами уже обработано 82% протоколов. Из этого числа за свои голоса отдали 99,06%, против проголосовали 0,68%. Сейчас мы удаляемся в комнату для совещаний для окончательного подведения итогов установления результатов референдума", - заявил он.
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