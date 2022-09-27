https://ria.ru/20220927/dnr-1819939263.html

В ДНР обработали 69 процентов протоколов

В ДНР обработали 69 процентов протоколов - РИА Новости, 27.09.2022

В ДНР обработали 69 процентов протоколов

По итогам обработки 69,09% протоколов за вступление в состав РФ в Донецкой Народной Республике проголосовали 98,69% избирателей, сообщил председатель ЦИК ДНР... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T23:11

2022-09-27T23:11

2022-09-27T23:16

донецкая народная республика

референдум в донбассе

цик днр

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в мире

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. По итогам обработки 69,09% протоколов за вступление в состав РФ в Донецкой Народной Республике проголосовали 98,69% избирателей, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."По состоянию на 22.50 обработано 69.09% протоколов. Свои голоса "за" отдали 98,69%, "против" – 0, 79%", - сказал Высоцкий на брифинге.

https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

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донецкая народная республика, референдум в донбассе, цик днр, россия, в мире