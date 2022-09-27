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В ДНР обработали 69 процентов протоколов
В ДНР обработали 69 процентов протоколов - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР обработали 69 процентов протоколов
По итогам обработки 69,09% протоколов за вступление в состав РФ в Донецкой Народной Республике проголосовали 98,69% избирателей, сообщил председатель ЦИК ДНР... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:11
2022-09-27T23:11
2022-09-27T23:16
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. По итогам обработки 69,09% протоколов за вступление в состав РФ в Донецкой Народной Республике проголосовали 98,69% избирателей, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."По состоянию на 22.50 обработано 69.09% протоколов. Свои голоса "за" отдали 98,69%, "против" – 0, 79%", - сказал Высоцкий на брифинге.
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донецкая народная республика, референдум в донбассе, цик днр, россия, в мире
Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, ЦИК ДНР, Россия, В мире
23:11 27.09.2022 (обновлено: 23:16 27.09.2022)
В ДНР обработали 69 процентов протоколов
В ДНР более 98 процентов жителей проголосовали за вступление республики в состав России