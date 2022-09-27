Рейтинг@Mail.ru
В ДНР обработали 69 процентов протоколов - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/dnr-1819939263.html
В ДНР обработали 69 процентов протоколов
В ДНР обработали 69 процентов протоколов - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР обработали 69 процентов протоколов
По итогам обработки 69,09% протоколов за вступление в состав РФ в Донецкой Народной Республике проголосовали 98,69% избирателей, сообщил председатель ЦИК ДНР... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:11
2022-09-27T23:16
донецкая народная республика
референдум в донбассе
цик днр
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819710627_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_1929e9569dfb5fe9537339507c1939e3.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. По итогам обработки 69,09% протоколов за вступление в состав РФ в Донецкой Народной Республике проголосовали 98,69% избирателей, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."По состоянию на 22.50 обработано 69.09% протоколов. Свои голоса "за" отдали 98,69%, "против" – 0, 79%", - сказал Высоцкий на брифинге.
https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819710627_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b3f3e3f3bae28476da606cac9ab2ff87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, референдум в донбассе, цик днр, россия, в мире
Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, ЦИК ДНР, Россия, В мире
23:11 27.09.2022 (обновлено: 23:16 27.09.2022)
 
В ДНР обработали 69 процентов протоколов

В ДНР более 98 процентов жителей проголосовали за вступление республики в состав России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГолосование на участке в Донецке
Голосование на участке в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Голосование на участке в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. По итогам обработки 69,09% протоколов за вступление в состав РФ в Донецкой Народной Республике проголосовали 98,69% избирателей, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
"По состоянию на 22.50 обработано 69.09% протоколов. Свои голоса "за" отдали 98,69%, "против" – 0, 79%", - сказал Высоцкий на брифинге.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
 
Донецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеЦИК ДНРРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала