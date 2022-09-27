Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/diversiya-1819940025.html
Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией
Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией - РИА Новости, 27.09.2022
Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:22
2022-09-27T23:22
в мире
артис пабрикс
дания
латвия
нато
евросоюз
германия
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155931/12/1559311200_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_58aebd225b9fa6cba70ba0f2ec28fca4.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также неизвестны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT.
https://ria.ru/20220927/vozobnovlenie-1819936310.html
дания
латвия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155931/12/1559311200_52:0:1875:1367_1920x0_80_0_0_6b93df708ba1ef9b3897016bb903899a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артис пабрикс, дания, латвия, нато, евросоюз, германия, северный поток, северный поток — 2, экономика
В мире, Артис Пабрикс, Дания, Латвия, НАТО, Евросоюз, Германия, Северный поток, Северный поток — 2, Экономика
23:22 27.09.2022
 
Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией

Глава Минобороны Латвии Пабрикс назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией

CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienāМинистр обороны Латвии Артис Пабрикс
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienā
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.
"Взрыв газопровода "Северный поток" в Балтийском море - это диверсия, диверсия произошла в непосредственной близости от территории НАТО. Это момент, когда необходимо тесное сотрудничество между союзниками по ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критической инфраструктуры", - написал Пабрикс в Twitter.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.
Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также неизвестны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.
Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 22:47
Оператор "Северного потока" затруднился назвать сроки возобновления работы
 
В миреАртис ПабриксДанияЛатвияНАТОЕвросоюзГерманияСеверный потокСеверный поток — 2Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала