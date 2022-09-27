Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией
Глава Минобороны Латвии Пабрикс назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienāМинистр обороны Латвии Артис Пабрикс
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.
"Взрыв газопровода "Северный поток" в Балтийском море - это диверсия, диверсия произошла в непосредственной близости от территории НАТО. Это момент, когда необходимо тесное сотрудничество между союзниками по ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критической инфраструктуры", - написал Пабрикс в Twitter.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.
Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также неизвестны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.
Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT.