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Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией

Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией - РИА Новости, 27.09.2022

Министр обороны Латвии назвал ЧП на "Северном потоке" диверсией

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T23:22

2022-09-27T23:22

2022-09-27T23:22

в мире

артис пабрикс

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северный поток

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также неизвестны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT.

https://ria.ru/20220927/vozobnovlenie-1819936310.html

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в мире, артис пабрикс, дания, латвия, нато, евросоюз, германия, северный поток, северный поток — 2, экономика