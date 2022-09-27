https://ria.ru/20220927/diversiya-1819903969.html

Полиция Швеции начала проверку о возможной диверсии на "Северном потоке"

Полиция Швеции начала проверку о возможной диверсии на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022

Полиция Швеции начала проверку о возможной диверсии на "Северном потоке"

Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту возможной диверсии в связи с утечкой газа на "Северном потоке", сообщило агентство Рейтер со... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:06

2022-09-27T19:06

2022-09-27T19:06

в мире

швеция

дания

nord stream 2 ag

siemens

северный поток

северный поток — 2

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ЦЮРИХ, 27 сен - РИА Новости. Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту возможной диверсии в связи с утечкой газа на "Северном потоке", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства."Мы составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж", - приводит агентство слова представителя полиции.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.

https://ria.ru/20220927/potok-1819811527.html

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в мире, швеция, дания, nord stream 2 ag, siemens, северный поток, северный поток — 2